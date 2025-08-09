TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。立て続けにトラブルに見舞われたことを報告した。

山口氏はまず7日午後6時ごろの投稿で「新幹線が止まってしまった 沿線火災？ かれこれ1時間以上 仕方ないね 帰れれば良し 暑い中復旧作業に務めてくださっている方々に感謝です」と新幹線のホームで撮ったショットとともに状況を伝えた。

その後同日午後8時半ごろのポストで「新幹線は無事に動きました！ご心配をおかけしました」と続報を記述。ただ「余談ですが… 講演終了後、主催者の皆様に手を振ってお別れする時に破れました笑」とつづり、白い長袖シャツに右肩前部の生地が大きく破れている写真を掲載し「個人的にはこっちの方が」と書いた後、泣き顔の絵文字を添えた。

さらに山口氏は9日昼すぎにXを更新。同じ白い長袖シャツの右腕部分の複数個所が破れている、アップで撮ったショットを載せ「よく見たら1箇所じゃなかった あーっ！ やっぱり袖イラネ笑」とユーモアも交え、伝えた。

これらの投稿に対し「周囲の筋肉の力ね」「僕の中の山口さんのイメージは今でも袖なしです。笑」「ワイルドに杉ちゃんスタイルでどうぞ！」「タンクトップにネクタイも良いかも」「山口さんと言えば 袖なしですもんねw」「やっぱりタンクトップのイメージが強いですもんね」「タンクトップこそ達也くん！」「すごい！！ 最高筋肉すぎますね」などとさまざまな反響の声が寄せられている。