「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode2を、明日8月10日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。

今回放送のEpisode2は、Snow Man 岩本照&向井康二、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が九州・福岡を巡る旅。岩本の運転で、福岡 糸島・桜井二見ヶ浦にある「夫婦岩」へ。デートスポットで二人の絆を確かめ合うことに。

道中では初のスタジアムライブ直後の裏話が。漁港の定食屋では、同期入所してからの19年を振り返る場面も。さらに、糸島のアクティビティでは持ち前の運動神経でアクロバティックな技を披露!? 福岡の都市型ホテルでサウナを満喫し、ビールで乾杯！

岩本との旅に、向井は終始ハイテンション。「仕事だけど本当プライベートみたいな空間がすごい僕らにとってはありがたい」と語る向井。そんな向井が岩本に寄せる熱い想いとは――?

「旅するSnow Man」放送＆配信日は下記の通り。

※放送時間（関東ローカル）：16:25-16:55

Episode1 配信中

Episode2 8月10日（日）

Episode3 9月7日（日）

Episode4 9月14日（日）

Episode5 9月21日（日）

Episode6 9月28日（日）

Episode7 10月5日（日）

Episode8 10月19日（日）

Episode9 10月26日（日）

Episode10 11月2日（日）

＜番組情報＞

■番組名：「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」

■放送媒体：日本テレビ（関東ローカル）

■配信媒体：Hulu（TVerなどの見逃し配信あり）

■番組名：「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」

■配信媒体：ディズニープラス

＜「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」＞

日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、制作を発表していた9人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断します。彼らと一緒に旅をするのは"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していきます。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snoｗ Manは1人のために）。旅を通してSnow ManひとりひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう！と旅に出ます。

笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーをお届けします。