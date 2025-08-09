明日8月10日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしくいただく「グリル厄介」。富山の城跡に潜む巨大外来魚、人呼んで「お堀の潜水艦」の捕獲大作戦を決行！在来魚を食い荒らし、お堀の生態系を壊す厄介者を捕らえ、和と洋のフルコースにしておいしくいただけるか!?

◆凶暴魚を一網打尽にできるか!? 伝説の投網師リチャードVS「お堀の潜水艦」！

半年ぶりの「グリル厄介」。今回の舞台は、富山県高岡市にある高岡古城公園。城跡を生かした自然豊かな公園のお堀に、とんでもない厄介者が出現したとの情報が。

最大で3メートル、重さ100キロにも達し、細長いフォルムと神出鬼没なことから、人呼んで「お堀の潜水艦」。獲物を見つけると気配を消して静かに忍び寄り、100本以上の鋭い歯で、水鳥やカメを捕らえて丸のみしてしまう北米原産の凶暴魚。

高岡古城公園でも在来魚を食い荒らし、お堀の生態系の頂点に君臨。しかもお堀は400年もの間、一度も水を抜ききったことがないため、他にもさまざまな厄介者が潜んでいる可能性が…。周囲の川に広がるのを食い止めるため、城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）、加藤英明氏（静岡大学）が出動。両端に刺し網を設置して逃げ道をふさぎ、浮上してきた「お堀の潜水艦」を投網で一網打尽にする作戦に！

事前に投網の練習をしていたリチャードは、「向いてるかもしれない」と自分でも驚くほど投網のセンスあり。捕獲のプロ・加藤氏からも「即戦力！」とお墨付きをもらい、いざ投網デビュー。伝説の投網師リチャードVS「お堀の潜水艦」！すると、「でかっ！」「なんじゃこれぇ！」と一同驚愕、1メートル超えの巨大魚が次々出現！

そして捕獲した厄介者を、和と洋の最強料理人たちの手で誰も見たことのないフルコース料理に。400年分のコケの臭いが染み込んだ厄介者を一体どう調理するのか？想像のはるか上をいく創作料理の数々に「おしゃれ！」「めちゃくちゃいい香り！」と一同大興奮！