¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï²¼¤ê¤Ç°ì»þ¡¢33¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤Éº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î²¼¤ê¡¢ÂçÏÂ¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç11¥¥í¤Ê¤É¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹Í½Â¬¤µ¤ì¤ë²¼¤ê¤Î½ÂÂÚ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºÇÂç¤Ç¡¢¢§Ãæ±ûÆ»¡¦ÁêÌÏ¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç45¥¥í¡¢¢§ÅìËÌÆ»¡¦ÌðÈÄËÌ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç35¥¥í¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¡¦¹âºä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç25¥¥í¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦¿ÁÌîÃæ°æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç15¥¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£