YOSHIKI¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤á¤°¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢²¶¤«¤Ê¡© ¡×
¡¡¡ÖX¡¡JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢²¶¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè18ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHAYASii¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î4¿ÍÁÈ¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖHunting¡¡Soul¡×¤ò²Î¾§¡£X¡¡JAPAN¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯±éÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤ËYOSHIKI¤ÏX¤Ç¡Ö²¿¤³¤ì¡¢ XJAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤¨¡¼¡© ¤³¤Î·ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡© ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶ÛµÞÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢9Æü¸áÁ°10»þº¢¤Ë¤ÏÁ°Æü¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¤ÎSony Music Publishing¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¶á¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿ÊÅ¸¤òÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖHAYASii¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ²¶¤ÎÎÓ¤«¤Ê¡©¾Ð¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎÓ¡×¤«¤é¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¤³¤ì¤âº£µ¤¤Å¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î±ÇÁü¡¢¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤Ä¤±¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢²¶¤«¤Ê¡©¤è¤¯¡Ø¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï°åÎÅÌÜÅª¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£