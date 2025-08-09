何度も作りたくなる味！☆栄養士のれしぴ☆さんの「リピ決定レシピ」を大公開

何度もくり返し作りたくなる「リピレシピ」

毎日の家族のご飯は、何を作ればいいのか迷います。手間はかけられないけど、家族が満足してくれる安定感も欲しいので、「これなら安心！また作りたい！」と思える定番のレシピがあると助かりますよね。

そこでぜひ参考にしたいのが、届いたつくれぽ数・殿堂入りレシピ数ともにNo.1の☆栄養士のれしぴ☆さん。

彼女のレシピは普段のおかずからおもてなし、手作りのお菓子まで、どれも本当に作りやすくてしっかり味が決まる「リピレシピ」ばかりです。





リピレシピとは、くり返し作られているレシピのこと。☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピのつくれぽでは「何回リピしているかわかりません」「何度リピしてもあきない！」など、絶賛の声が多数寄せられています。

今日は☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピから、選りすぐりの3品をご紹介していきます。

定番の「ポテトサラダ」

このおいしさは大正義。定番メニューだからこそ、味付けにはしっかりこだわりたいもの。安定感のある永遠の定番です。

家族がよろこぶ「ポークチャップ」

豚こま肉を使ってリーズナブル且つパパッとお手軽にできるうえ、家族ウケもバッチリ。

この一皿でみんなが満足できるおすすめレシピです。

初心者にもおすすめのスコーン♪

特別な道具なしで作れるスコーンは、お子さんと一緒にトライするのもおすすめ。

今回の本ではスコーンのレシピを５種類のバリエーションで紹介しています！





いかがでしたでしょうか。

誰もがすぐにでも作りたくなるレシピを発信し続けている☆栄養士のれしぴ☆さん。彼女のレシピとキッチンをぜひチェックしてみてくださいね。