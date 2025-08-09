何度も作りたくなる味！☆栄養士のれしぴ☆さんの「リピ決定レシピ」を大公開
何度もくり返し作りたくなる「リピレシピ」
毎日の家族のご飯は、何を作ればいいのか迷います。手間はかけられないけど、家族が満足してくれる安定感も欲しいので、「これなら安心！また作りたい！」と思える定番のレシピがあると助かりますよね。
そこでぜひ参考にしたいのが、届いたつくれぽ数・殿堂入りレシピ数ともにNo.1の☆栄養士のれしぴ☆さん。
彼女のレシピは普段のおかずからおもてなし、手作りのお菓子まで、どれも本当に作りやすくてしっかり味が決まる「リピレシピ」ばかりです。
今日は☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピから、選りすぐりの3品をご紹介していきます。
定番の「ポテトサラダ」
このおいしさは大正義。定番メニューだからこそ、味付けにはしっかりこだわりたいもの。安定感のある永遠の定番です。
家族がよろこぶ「ポークチャップ」
豚こま肉を使ってリーズナブル且つパパッとお手軽にできるうえ、家族ウケもバッチリ。
この一皿でみんなが満足できるおすすめレシピです。
初心者にもおすすめのスコーン♪
特別な道具なしで作れるスコーンは、お子さんと一緒にトライするのもおすすめ。
今回の本ではスコーンのレシピを５種類のバリエーションで紹介しています！
いかがでしたでしょうか。
誰もがすぐにでも作りたくなるレシピを発信し続けている☆栄養士のれしぴ☆さん。彼女のレシピとキッチンをぜひチェックしてみてくださいね。