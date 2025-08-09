¡Ú¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¡Û¡ÖÀïÁè¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÀïÁè¤ò¸ì¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¡¢¹âÅçÎé»Ò¤µ¤ó¡¢ÀÐÅÄÈ»¤µ¤ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤µ¤ó¤é¤¬Àï¸å80¼þÇ¯Ê¿ÏÂµ§Ç°±Ç²è¡Ø¥Ï¥ª¥È¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ "¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É ¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¡£¹âÅç¤µ¤ó¤â¡¢ "»£±Æ¤«¤é2Ç¯¡¢ºòÆü¤«¤é¸ø³«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡É ¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤È¡¢ "»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀïÁè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é³Ø¹»¤Ç½¬¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀïÁèÃæ¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾æ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É ¤È¡¢¾æ´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢ "¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¤¬ÊÆ·³¤ÎÊ¼»Î¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤ÏÉã¤ÎÊý¤«¤é¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢Êì¤ÏÆü·Ï¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ¥µ¥¤¥É¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀïÁè¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡É ¤È¡¢ÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£ "Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¸«²ò¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É ¤È¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò "»£±Æ¤ËÆþ¤ë1Ç¯Á°¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÎ¶¤Á¤ã¤ó¤ò¼ç±é¤Ç±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¥Õ¥¶¥±¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡É ¤È²óÁÛ¡£ "¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇËÍ¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£Ê¸¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¡¢´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ºîÃæ¤Ç¤Î¼«¿È¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï "¼«Ê¬¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢·³Éþ¤òÃå¤¿ÀÐÅÄ¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ÈÄ¾´¶¤Ç»×¤Ã¤¿¡É ¤È¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ "¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïµã¤¯¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ï¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ã±½ã¤Ë¸¶ÅÄÎ¶Æó¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÀÐÅÄ¤¯¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡É ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
