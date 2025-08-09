中村仁美、長男とダブルス組みテニスの試合に出場 子の成長に「胸がいっぱいに」
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が8日、自身のインスタグラムを更新。長男（13）との2ショットを添え、「ミックスダブルスの試合に長男と参加してきました」と報告した。
【写真】長男とテニスの試合に出場し2ショットを披露した中村仁美
「主催者の方に『中2の息子と出たいんですけど…』とお聞きしたら 『是非是非〜』と、暖かいお言葉を頂き… テニス部のお友達母子3組で出場」と明かし、集合ショットを披露。「息子達、強い!!!母達が絡むとポイントを落とすので基本息子頼みで」と試合の様子を明かし、「息子のおかげで2勝 私のミスで2敗してしまいましたが 息子と一緒に本気で遊べて幸せな時間でした」とうれしそうにつづった。
すると、「試合後、なぜだか長男に離乳食をあげていた日々が思い出され…」と突然切り出し、「小さなスプーンで何度も口に運んであげていたのに私が頼りにする日が来るなんて 成長した息子の逞しさに胸がいっぱいになりました」と子どもの成長を喜ぶ“親心”をつづった。
ハッシュタグでは「#親子ダブルス #お揃いを着てくれる息子の優しさよ #母は絡まない方がいい #ほとんど打っていないのに足はグッタリ #帰りはみんなでくら寿司」と添えており、充実した親子の日を過ごしたようだ。
この投稿には「良い話〜 親子で試合とか、サイコーだね！」「ステキな時間」「自慢の息子くんですね」「素敵なお母さん」「お揃い着てくれるとかお兄ちゃん可愛すぎる」などの声が寄せられている。
中村と大竹は2011年3月に結婚。12年3月に長男、15年9月に次男（9）、19年6月に三男（6）が誕生している。
