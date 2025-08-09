「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・有原が７回１失点の好投で今季１０勝目。自身初の３年連続２桁勝利をマークした。

二回に味方野手のミスもあり先制点を許したが、ペースを乱されることなくアウトを重ねた。「今日は真っすぐが良かった。自分自身の調子も良かった」。初回から１５０キロ台の直球を連発。首位攻防戦のカード初戦を任され、「試合の入りが本当に大事と思っていた」といつも以上に力を込めて右腕を振りぬいた。

多彩な変化球でも日本ハム打線を翻ろう。「落ちる球もうまく投げられた。ストレートがいいから変化球も効いてくる」と納得顔だった。

七回には無死一、二塁のピンチを背負ったが、水野を二ゴロ併殺打に仕留めると続く五十幡を三振に仕留めてピンチを脱した。小久保監督は「あそこの粘り」と評価。マスクを被った海野も「ピンチになるとギアが上がって、緊張感も伝わってくる。エースだなと思います」と舌を巻いた。

これで自身８連勝。７月の月間ＭＶＰも受賞した右腕の勢いは失速しらずだ。