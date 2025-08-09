´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¡ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤ÎÈãÈ½Æ°²è¸ø³«¢ª¡Ö´í¤¦¤¯»öÌ³½ê¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡×Åö»þ¤ò²óÁÛ
¡¡´Ú¹ñ±Ç²è¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡¢»þ»ö·Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¥à¡¦¥ª¥¸¥å¥ó¤Î¸¬Â½¤ÏÂçÊÑ¤À¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¹©¾ì¡×¤Ë½Ð±é¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£³Æü¤ËÀëÉÛ¤·¤¿²ü¸·Îá¤Ø¤ÎÈãÈ½Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ï¡¢£Í£Ã¤Î¥¥à¡¦¥ª¥¸¥å¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ë»£¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÃÎ¿Í¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡Ø²ü¸·Îá¤¬ÀëÉÛ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤«¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤¬ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Î³ºÅöÆ°²è¤ÏÅö»þ¡¢¥½¥¦¥ëÃÏ²¼Å´£³¹æÀþ¤Î°Â¹ñ¡Ê¥¢¥ó¥°¥¯¡Ë±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½¸²ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÆ°²è¸ø³«¤Ï¡Ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤ì¤Û¤É¹¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢´í¤¦¤¯»öÌ³½ê¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤ÎÂå½þ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢Êª»ö¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢°Õ¤Ë²ð¤µ¤ÌÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£