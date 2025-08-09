「ソフトバンク４−１日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクがパ・リーグ首位攻防第１ラウンドを制した。これで２位日本ハムとのゲーム差は今季最大の「２」とした。

小久保監督は「初戦がとにかく大事だと思っていた。勝ててホッとしている」と振り返った。

この３連戦に先発３本柱の有原、モイネロ、大関を投入。「前半戦のうちからこのローテを決めていた」と必勝を期して臨んだ。その初戦を託した有原は先制点こそ許したものの７回１失点の力投で今季１０勝目を挙げた。

小久保監督は「特に七回の粘り」と評価。七回表は無死一、二塁とピンチを背負うも水野を二ゴロ併殺打、続く五十幡を三振に仕留めてピンチをしのいだ。

また、打線は先制点をとられた直後の二回裏に山川の１７号ソロで追いつき、海野の適時打ですぐさま逆転。四回裏にはダウンズが４号２ランを放って突き放した。

横綱野球ともいえる貫録の１勝。小久保監督は「負けられない試合が続く。３本柱をぶつけているので、しっかり明日に勝ちきりたい」と力を込めた。