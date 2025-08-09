お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、ぶりっ子が「許せる派」と「許せない派」どちらかを調査した。

ぶりっ子許せる？ イメージ（※生成AIで作成）

「許せるというか、もう好きなぐらいまでありますね」と歓迎派なのは、花妃。「アイドルとかは絶対ぶりっ子でいてほしい」と、アイドルのかわいらしさにぶりっ子は必須だと断言。アイドル以外でも、男女関係なくかわいい系の人が好きだそうで、ぶりっ子に拒否感はないという。

とんずは、「ぶりっ子っていう言葉が悪くしてる気がすんねん」とひと言。「かわいい子ぶってるんじゃなくて、かわいかったらいい」と話し、どちらかというと許せる派であることを明かした。

ただし2人とも、「特定の人にだけぶりっ子をするのは嫌かも」という結論に至った。

アンケート結果は番組終盤に発表。102票の回答があり、ぶりっ子を「許せる派」が71パーセント、「許せない派」が29パーセントで、大差をつけて「許せる派」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

許せる派からは、「素直にかわいいと思う」という声が多く寄せられた。

「同性とかを蹴落とすぶりっ子は無理だけど、好きな人のためにかわいい子を演じてるのはかわいいよ」



「許せる！ エンタメとして見てしまうから。ただ、ちょっと恥ずかしい気持ちにはなる」



「かわいかったらなんでも許せる！ むしろうれしい！」



「“かわいい”を求められて“かわいい”をやりきってくれるアイドルが好きです♡」



「自分が出来ないからこそ、ぶりっ子が1番かわいいまである」



「『自分が1番かわいい』と思ってわざとやってる、かわいいぶりっ子だーいすき」



「かわいいならありです」

許せる派が多数となったが、この結果に懐疑的な表情をみせた、とんず。「『ぶりっ子好きじゃないわ』と言ってる自分が惨めやから（許せないと）言ってないんかも」と切り込んだ。

番組スタッフが用意した“ぶりっ子の定義”には、「語尾を伸ばす幼児言葉」「わざとドジっ子アピール」「過剰なボディタッチ」「声のトーンが不自然に高い」「男の前と女の前で態度が違う」などが挙げられ、花妃は「この定義で考えると、許せないと思ってまうかも」とつぶやいていた。

とんずも、「性格の悪いぶりっ子。そういうことやねん。なんか腑（ふ）に落ちひんなと思っとった。『ぶりっ子許せない』に投票した30パーセントぐらいの人たちは相当ぶりっ子が好きじゃないから、無言の圧力を感じる。ありがとうな、入れてくれて」とコメント。

メッセージ自体も少なかった許せない派への共感をみせた。

数少ない許せない派からのメッセージでは、「ぶりっ子の周囲にいるととばっちりをくう」という声が聞かれた。

とんずにも心当たりがあるそうで、「昔の親友がぶりっ子やったわ。写真を撮るときも絶対に後ろにひっついてきたりして、確かにとばっちりをくらってた」と思い返していた。

はるかぜに告ぐのとんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年7月22日放送回より