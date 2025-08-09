2025年8月16日(土)「2025 神宮外苑花火大会」が開催されます。都心で開催される花火大会として人気があり、豪華ゲストによるライブコンサートの後に約1万発の花火が東京の夜空を彩ります。会場内で花火を観賞するには、全席指定の有料チケットが必要です。当日のアクセス方法や鑑賞チケットについて、列車の増発情報など、当日までにチェックしておきたい情報を詳しく解説します。

花火と音楽が融合した夏のビッグイベント



神宮外苑花火大会は1980年、明治神宮鎮座60年を記念して神宮球場で開催されたのが始まりです。2011年以降は、入場料の一部が東日本大震災復興支援のための義捐金として被災地に届けられていて、熊本地震からの復興を祈り、チャリティー活動も行われます。

神宮外苑花火大会の大きな特徴が、花火の前にアーティストによるライブコンサートが行われること。今年は神宮球場に荻野目洋子とeill、秩父宮ラグビー場に青山なぎさ・osage・澤村光彩・Tani Yuuki・LIL LEAGUEが出演予定。ライブイベントと花火を1度に楽しめるイベントとなっています。

会場へのアクセスと最寄り駅



神宮外苑花火大会の打ち上げ場所は「神宮軟式球場」で、会場は「神宮球場」と「秩父宮ラグビー場」の2ヶ所。神宮球場は16:00開場の17:00開演、秩父宮ラグビー場は15:00開場の16:00開演を予定しており、開演時間からオープニングアクトが開始。花火の打ち上げは19:30〜20:30の予定です。

神宮球場はJR総武線「信濃町駅」から徒歩約12分、JR総武線「千駄ヶ谷駅」から徒歩約15分、都営大江戸線「国立競技場駅」A2出口から徒歩約12分。秩父宮ラグビー場は東京メトロ銀座線「外苑前駅」から徒歩約5分、銀座線と半蔵門線、都営大江戸線が乗り入れる「青山一丁目駅」から徒歩約10分で。JR総武線「千駄ヶ谷駅」「信濃町駅」からも徒歩約15分でアクセスが可能です。ただし、花火大会当日は大変混雑することから、通常より時間がかかることが予想されます。早めの行動を心がけましょう。

当日の交通規制に注意

花火大会当日は、17:30〜21:30まで広範囲で車両通行止めとなり、19:00〜21:00は神宮軟式球場周辺が立入規制エリアとなります。当日は公共の交通機関を利用して向かうとともに、時間には余裕をもって行動しましょう。また、帰りの際、JR信濃町駅や千駄ヶ谷駅、都営地下鉄国立競技場駅や東京メトロ外苑前駅周辺は大変混雑することが予想されます。JR代々木駅や原宿駅、東京メトロ表参道駅や北参道駅といった周囲の駅の利用も検討しましょう。

当日は銀座線で列車を増発

（画像：東京メトロ）

花火大会当日は、東京メトロ銀座線で臨時列車の運行があります。浅草方面は14時台〜22時台にかけて26本増発、渋谷方面は13時台〜22時台にかけて26本増発されます。どちらの方面も14時頃から21時頃までの間、3〜4分間隔の運転となります。列車が増発されるとはいえ、当日は混雑が予想されます。事前のICチャージや、時間に余裕を持った行動を心がけましょう。

神宮外苑花火大会観賞のポイントは？

メイン会場となる神宮球場の座席

有料指定席の購入が前提

一般的な花火大会は、早めに会場を訪れて場所取りをするところから始まりますが、神宮外苑花火大会は有料指定席を購入し、自分の席からゆったりと花火を観賞するスタイルが王道です。

メイン会場となる神宮球場は、アリーナSS席が1万4,000円、アリーナS席が1万1,000円、スタンドS席（1塁側・3塁側・バックネット側）が各1万1,000円、スタンドA席（3塁側）が1万円となっています。

「穴場」と言われている秩父宮ラグビー場の座席はスタンド席7,000円の1種類。以前は神宮球場のライブ映像を大型ビジョンで観賞するスタイルでしたが、ここ数年はこちらの会場でもライブコンサートが行われるようになりました。

なお、いずれの会場の場合も、当日は雨が降っても傘をさすことができません。当日の天候状況が不安な場合は、レインコートを準備しておきましょう。

会場に入らなくても花火は観賞できる？



神宮外苑花火大会で打ち上げる花火は、会場外からも観ることができます。ただし、都心で開催する花火大会のため、周辺は高い建物が多く、距離的に近い場所でも視界が遮られがちです。また、会場周辺のエリアで見通しがよい場所、例えば「神宮外苑いちょう並木」周辺は交通規制の対象となっています。路上にシートなどを敷いて場所取りをすることも禁止されているため、会場から少し離れたビルの屋上などから観賞することをおすすめします。

一例を挙げると、六本木ヒルズ展望台・東京シティビューでは例年、花火大会当日に特別営業を実施。屋内展望台スカイギャラリーや屋上デッキで花火を観賞できます。

「神宮外苑花火大会」はライブイベントと花火をWで楽しめる人気イベントであるとともに、東日本大震災や熊本地震の復興支援を目的としたチャリティーイベントでもあります。イベントを最大限に楽しむために、今年はチケットを購入してでかけてみてはいかがでしょうか。

（花火と神宮球場の画像：PIXTA/その他注釈のない画像：神宮外苑花火大会）

