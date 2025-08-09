「スキークロス」、胎内市出身の須貝龍選手についてです。



約半年後に迫ったミラノ・コルティナオリンピック出場に向けトレーニングに励んでいます。「前回の悔しさを晴らすためメダルを目指して取り組む」強い思いを語りました。



2022年アルペンからスキークロスに転向して初出場した夢のオリンピックの舞台……胎内市出身の須貝龍選手は“関節の差”で準決勝進出を逃し悔しい思いをしました。

須貝選手はこの悔しさをばねに34歳で迎える2度目のオリンピックでのメダル獲得を目指し、日々のトレーニングに励んでいます。



【胎内市出身・スキークロス 須貝龍 選手】

「前回は悔しい思い……34歳で迎えるここまで続けられたことに感謝し、ここまでやってきたからこそメダルを取りたいという思いでやっている」

シーズンが終わったこの春。須貝選手は5歳の長男の錬（れん）くんと3歳の次男、心琥（こはく）くんを連れ、胎内の実家に帰省していました。



遠征中留守を守ってくれている妻に代わり、元気いっぱいの子どもたちとの時間を過ごします。



長男の錬くんはストラーダーが大好きです。須貝選手は、息子の様子を「3時間でも4時間でも乗っています」と話し目を細めます。



須貝選手は自身がスキーに打ち込む姿で子供たちに伝えたい思いがあります。



【須貝選手】

「情熱は努力に勝る好きなことを見つけてほし自分はスキーで伝えたい」

須貝選手は姉と弟がいる3兄弟。2歳の時に初めてスキーを履きました。スキーが好きな両親が休みになると、姉弟と共に地元のスキー場に連れて行ってくれた。



冬の遊びがスキーでした。小学2年生の頃本格的にアルペン競技を始めると、中学生の頃には全国大会で表彰台に立つまでに成長しました。



姉弟と共に冬はスキー、夏は水泳に取り組んできた須貝選手。



実家には3兄弟のトロフィーや盾などが沢山、保管されています。



【須貝選手】

「この辺はスキーオーストラリアスキークロスか姉のもあるし弟のもあるし、3人ともスキーも水泳もやっていた弟のもあるから男子と書いてあっても弟のも入っていて、どれが僕かまではわからない。姉は（スキーを）大学生まで、弟は大学卒業してもう2年（スキー）をやっていたので24歳までやりました」



次第に水泳よりもスキーにのめり込んでいった須貝選手。高校三年生の夏ヨーロッパにスキー留学し世界を目指します。



須貝選手はアルペン競技の中の高速系種目に挑み、2015-16年のシーズンには日本人選手としては8年ぶりにワールドカップ参戦を果たしました。



しかし目標としていた平昌オリンピック出場はかなわず、当時、強化本部長だった皆川賢太郎さんの説得でスキークロスへの競技転向を決断しました。



須貝選手がアルペンから競技転向し、いま挑んでいるスキークロスは4人の選手が同時にジャンプ台やカーブのあるコースを滑走し速さを競い合うスリルあるレース競技で、速い選手は時速100キロ近くものスピードで滑り、非常に迫力があります。



須貝選手はアルペン競技の高速系種目で培った滑りの技術と強さを武器に転向1年目からW杯を転戦。転向後3年目でワールドカップ2位と表彰台に乗り……目標としていたオリンピック初出場を果たしました。



タイムトライアルを3位で勝ち上がり。挑んだ決勝トーナメント1回戦。

赤いウェアの須貝選手は3番手でレースを進めると、最後のカーブでスピードを上げ、2番手に並び…オーストリアの選手とほぼ同時にゴール！結果は写真判定で指の関節の差で敗れてしまいました。

須貝選手は次のオリンピックに万全の状態で挑むため、一昨年春、痛みと付き合い続けてきた古傷の左膝半月板の手術を受けます。



昨シーズン競技復帰後は手術をした膝と向き合いながらのワールドカップ参戦となりました。



それでもシーズン後半戦になると徐々に感覚を取り戻し膝の状態も少しずつ回復。ことし2月にはW杯で2年ぶりの表彰台に立つことができました



さらに今年3月、オリンピックの前哨戦と位置づけた世界選手権で3位に入賞し、銅メダルを獲得します。



カバンを取り出してきた須貝選手が見せてくれたのはオリンピックに向け勢いづける世界選手権のメダルとトロフィーです。

須貝選手の挑戦を応援し続けている父・澄夫さんは……



レースを観戦するため母清美さんと共に海外の大会に何度も訪れています。



【須貝選手・父】

「ここまで選手続けられて幸せだと思うことは、スキーを勉強し成長がうれしい」



Q：次の五輪は応援に？

「飛行機一応予約しました！」

所属チームでは、須貝選手の世界選手権3位を祝う祝賀会が行われました。



送られた花束にはある思いが込められていました。

Q：この人差し指は？



【須貝選手】

「前回が指の差で負けた……北京の悔しさを晴らして来いということなんじゃないかと」



次のオリンピックでは前回の北京オリンピックの悔しさを晴らして頑張ってほしい。駆け付けた人たちからの多くのメッセージが須貝選手へ向けて寄せられました。



【須貝選手】

「金メダルと書いてあるのが多いので皆さんそれを期待しているんだなあと改めて思って1つ1つ全部は読めていないですがと力に変えていけるのではと思っています」

地元の後輩と共に陸上トレーニングに励んでいた須貝選手。オリンピックイヤーに向けた本格的体作りに取り組んでいます。



【須貝選手】

「運動時間短く強度を高くという時季に移行している。今まで100キロ120キロ140キロ回数下げて重量あげて……」



約半年後に迫るミラノコルティナオリンピックへ向け、須貝選手は自分を追い込み挑もうとしています。



【須貝選手】

「技術体力だけでなくメンタル、来季は勝ちたいと決めたレースで勝ちに行けるように」



来季は勝ちに行くレースを明言して挑むという須貝選手。見据える先は半年後のミラノコルティナオリンピックです。



【須貝選手】

「次のオリンピックは前回の悔しさを晴らすためのメダルが取れるように取り組んでいきます」



須貝選手はまだ知らない人が多いスキークロスの楽しさを知ってもらいたい思いもあると話していました。