2025年8月2日、東京・品川ステラボールにて『つば男FES 2025 -It's New! -』が行なわれた。同公演には、つばさ男子プロダクションに所属するTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、POCKET PANiC、峯脇、オープニングアクトとしてつば男YOUTH、つば男KIDSが出演。各グループのパフォーマンスはもちろん、『つば男FES』恒例となっているシャッフルユニットでのパフォーマンスも行なわれ、まさに“お祭り騒ぎ”のライブとなった。

まずはオープニングアクトとして、つば男KIDSがステージに登場。元気よく「よろしくお願いします！」と挨拶をして、「イッツ・ア・スモールワールド（アレンジ ver.）」を歌っていく。「皆さん、手拍子お願いします！」と呼び掛けると、会場からは「かわいい！」という声が上がっていた。続いてはCUBERSの「つまり、ぞっこんLOVE」のダンスパフォーマンス。元気いっぱいに踊り終えると、つば男YOUTHにバトンタッチだ。「こんにちは！ 僕たちつば男YOUTHです。よろしくお願いします」と、CUBERSの「妄想ロマンス」をカバーしていく。曲の途中、一人ずつの自己紹介を挟んでパフォーマンスし終わると、そのまま次の曲へ。CUBERSの「Please call me」のカバーで会場を温めると、「バイバーイ！」と手を振りながら元気よくステージを後にした。

オープニングアクトですっかり温まった会場に、世が世なら!!!・内藤五胤と、THE SUPER FRUIT・阿部隼大の影アナが流れる。「皆さん、声出す準備できてますか！」、「『つば男FES 2025』、盛り上がれますか！」と観客の声出しを促す。大きな声が返っていくと、「スタート！」というコールでオープニングムービーが流れ、いよいよ開幕だ。

まずは、ステージに4グループ22人が勢揃い。POCKET PANiC・河合彪雅は「僕たちPOCKET PANiCは今年が初参加です。一生懸命頑張って盛り上げていきたいと思います！」、峯脇・峯大凱は「今日はつば男みんながいるので、家族のようにワイワイ楽しみたいです」、世が世なら!!!・橋爪優真は「今日はみんなでいっぱい声出したいと思います。俺より大きな声出せますかー！」、THE SUPER FRUIT・田倉暉久は「ありがたいことにチケットも完売ということで、盛り上げていこうぜ！」とそれぞれ意気込みを語っていった。内藤の合図でメンバーたちが「つば男FES 2025！」と叫ぶと、客席からは「スタート！」と声が返り、早速パフォーマンスが始まる。

トップバッターを務めるのは、POCKET PANiC。まずは「Pa・Pa・Pa・Panic！」で会場を一気に盛り上げていく。その勢いのまま、「キャッチー☆ボール」へ。河合が「最高の夏の思い出にしましょう！」とシャウトして、全力でパフォーマンス。途中、ヨーヨーも披露して観客を引き込んでいった。続いては、峯脇の出番。影アナで自己紹介をし、観客と一緒に“峯脇コール”をして一体感を高めたところで、ステージに登場。「タイガーとドラゴン」で息ぴったりのパフォーマンスを見せていく。そのまま「もぐもぐ讃歌」へ。かわいらしいほっこりワールドが広がっていった。

「声出していけますかー！」「もっとペンラ振って！」と賑やかにステージ上に現れたのは、世が世なら!!!。まさに会場一体となって声を出すと、「viva☆いー感じっ」がスタート。ここでも大きなコールが巻き起こり、一気にボルテージが上がっていった。「一緒に点呼してくださーい！」で始まったのは、「Nyokki」。ペンライトが大きく揺れ、声が会場中に響き渡り、一気にエンジンがかかっていった。そしてラストは、「1階も2階も、配信も盛り上がっていきましょう！」と登場したTHE SUPER FRUIT。「Seven Fruits」で観客を一気に惹きつける、さすがのパフォーマンスだ。続く「まにまに」では打って変わって大暴れ！ それにつられるように、観客も踊っていた。

ここからはシャッフルユニット対抗のゲームコーナーへ。司会進行の信太優人が登場すると、「僕一人だと不安ですので」と元CUBERSのTAKAもステージに呼び込む。するとTAKAはCUBERSの「WOW」を披露し、盛り上げに一役買っていた。

ここで、メンバーたちは最年長チーム「兄×愛されすぎて困ってます」（阿部隼大【THE SUPER FRUIT】・内藤五胤【世が世なら!!!】・松原有輝【POCKET PANiC】・脇龍真【峯脇】）、MBTI 主人公チーム「Main Dish」（鈴木志音【THE SUPER FRUIT】・橋爪優真【世が世なら!!!】・生水稜也【POCKET PANiC】・川原雅斗【POCKET PANiC】）、人見知りチーム「カメレオン」（小田惟真【THE SUPER FRUIT】・中山清太郎【世が世なら!!!】・安部舜太【POCKET PANiC】・仙波七星【POCKET PANiC】）、TEAM CUTIE「とんでも峯☆スター」（星野晴海【THE SUPER FRUIT】・松本勇輝【THE SUPER FRUIT】・笠松正斗【世が世なら!!!】・大谷篤行【世が世なら!!!】・峯大凱【峯脇】）、サッカーバドミントン LOVE チーム「ARA!KAWAii トレーニング」（田倉暉久【THE SUPER FRUIT】・堀内結流【THE SUPER FRUIT】・添田陵輔【世が世なら!!!】・新井椋清【POCKET PANiC】・河合彪雅【POCKET PANiC】）とシャッフルユニットごとに登場。ゲームにチャレンジしていく。

1つ目の企画は「即興！！ シチュエーションドラマ」。くじ引きで場所とセリフを決め、それに合った即興ドラマを披露して競っていくというものだ。「さっきより強く抱きしめてよ」、「それは大変遺憾だ」などクセが強いセリフを使いつつも、各チーム即興ドラマを披露していく。2つ目の企画は、メンバーのタレコミに関するクイズに答えるという「シャッフルユニット対抗 タレコミクイズ」。ワイワイと楽しそうにクイズに答えるメンバーたちが微笑ましい。結果、優勝を勝ち取ったのは「ARA!KAWAii トレーニング」。楽しく見られる企画に、会場は笑顔に包まれていた。

ここからはシャッフルユニットのライブコーナー。「兄×愛されすぎて困ってます」は世が世なら!!!の「俺ならやれそうじゃん？」、POCKET PANiCの「Pa・Pa・Pa・Panic！」、峯脇の「ありがとうを言えるように」、THE SUPER FRUITの「叫べない僕らの」を披露。「Pa・Pa・Pa・Panic！」では阿部と内藤のテンションが爆上がりしており、踊りながらステージを去ってしまう場面もあった。

「Main Dish」は世が世なら!!!の「メダチタガリアン」、峯脇の「マシンガンラブ」、POCKET PANiCの「恋のイロハも勉強中」、THE SUPER FRUITの「どーぱみんみん あどれなりんりん」を披露。楽しそうな笑顔で、パワフルなパフォーマンスを見せていた。

「カメレオン」は1曲目から客席に登場。世が世なら!!!の「EGUI」、峯脇の「ヒト・マニュアル」、THE SUPER FRUITの「DanDanDaDance」、POCKET PANiCの「誕プレゾンビ」をパフォーマンス。「DanDanDaDance」では1人ずつキレキレのソロダンスを披露して、会場を盛り上げた。

「ARA!KAWAii トレーニング」は峯脇の「もぐもぐ讃歌」、THE SUPER FRUITの「I My Me Meow」、世が世なら!!!の「Mo-Mo-No-Rock」、POCKET PANiCの「流れ星」を披露。前半2曲はかわいらしい姿、後半2曲はかっこいい姿を見せ、ユニットの魅力を最大限発揮していた。

ラストの「とんでも峯☆スター」は、峯脇の「にゃわんっ！」、POCKET PANiCの「ポケパニセンセーション♪」、THE SUPER FRUITの「サマー☆★げっちゅー」、世が世なら!!!の「上々人生」をパフォーマンス。キュートでハッピーな世界観を繰り広げていった。各チームごとに客席に降りてパフォーマンスもしており、ファンたちとの触れ合いも楽しむコーナーであった。

ここでTHE SUPER FRUITのデビュー曲「まにまに」が、ドラマ『サムギョプサルですが』（テレビ東京系）の主題歌になったこと、メンバー全員で同ドラマ主演を務めることを報告。さらに、世が世なら!!!は2026年2月27日にLINE CUBE SHIBUYAでワンマンライブを開催することを告知。この先の活躍を予感させた。ラストはCUBERSの「Samenaide」をTAKAを含めた全員でパフォーマンス。清々しい笑顔とともにライブに幕を下ろした。

公演時間は約3時間。しかし、様々な企画やメンバーたちの楽しそうな顔が溢れており、あっという間に時間が流れていった。最後に阿部と内藤が代表して「皆さんを楽しませるように精進していきます」と挨拶をしていた通り、開催回数を重ねるごとに『つば男FES』はより楽しいライブになっていくに違いない。

（文＝高橋梓）