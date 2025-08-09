Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅する Snow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード2が、明日8月10日16時25分より放送される。

（関連：【画像あり】岩本照＆向井康二が福岡へ、『旅するSnow Man』エピソード2場面カット）

今回は、岩本照、向井康二、そして“10番目のメンバー”であるAI風ロボ『タビィ』が、九州 福岡を巡る旅をオンエア。まずは岩本の運転で、糸島 桜井二見ヶ浦にある“夫婦岩”へ向かい、デートスポットで2人の絆を確かめ合うことに。道中、初のスタジアムライブ直後の裏話も展開する。

漁港の定食屋では、同期入所してからの19年を振り返る。さらに、糸島のアクティビティでは持ち前の運動神経でアクロバティックな技を披露する場面も。福岡の都市型ホテルではサウナを満喫し、ビールで乾杯。岩本との旅に、向井は終始ハイテンションになる。「仕事だけど本当プライベートみたいな空間がすごい僕らにとってはありがたい」と語る向井が、岩本に寄せる熱い想いとは。

なお、本番組はHulu、TVerなどで見逃し配信され、ディズニープラスでは完全版が配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）