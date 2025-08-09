高校生スポーツの祭典・インターハイの女子バレーボール競技が、きょう（9日）岡山市北区で行われ、就実高校が準決勝に臨みました。

【写真を見る】インターハイ女子バレーボール準決勝 就実高校は準決勝で敗れ3位に「悔しさをバネに日本一を目指してがんばっていきたい」【岡山】

対戦相手は福岡県代表の福岡女学院。就実は地元の大声援を背に決勝進出を目指します。序盤、3年生・比留間のスパイクなどで得点を重ねますが、粘る相手に第1セットを取られてしまいます。

後がない就実でしたが、第2セットはミドルブロッカー・牛田のサービスエース。さらに、1年生・光森の強烈なスパイクなど、5連続ポイントで流れをものにします。

しかし、セット中盤から徐々に相手に引き離され、準決勝敗退。3位でインターハイを終えました。

（就実高校 仙波こころ主将）

「日本一を目指してやってきたので、自分たちのバレーができず後悔の残る試合になってしまった。今回の悔しさをバネに見直すところをしっかり見直して、全員で日本一を目指してがんばっていきたい」