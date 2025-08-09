■全国の10日（日）の天気

前線が西日本の日本海側から関東付近に延び、西日本には前線上の低気圧が近づく見込みです。

九州から東北は、広い範囲で雨が降り、非常に激しく降る所があるでしょう。特に九州北部付近は発達した雨雲がかかり続け、夜の初め頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。

夕方までの予想雨量は、九州北部で300ミリと、平年の8月の1か月の雨量を大きく上回る記録的な大雨となる恐れがあります。

このほか、四国で200ミリ、近畿で180ミリ、東海で150ミリ、中国地方と関東甲信で120ミリ、九州南部や北陸、東北で80ミリと予想されています。

大雨は11日から12日頃にかけても続き、雨量がさらに増えるでしょう。これまでの雨で、すでに地盤が緩んでいる所があり、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。

最高気温は30℃前後で、9日より低い所が多いでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 21℃（+1 真夏）

仙台 24℃（+2 真夏）

新潟 23℃（+1 真夏）

東京都心 25℃（±0 熱帯夜）

名古屋 24℃（-1 真夏）

大阪 25℃（±0 熱帯夜）

広島 25℃（±0 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（+3 熱帯夜）

鹿児島 28℃（+2 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 29℃（+2 真夏）

仙台 27℃（-5 真夏）

新潟 27℃（-5 7月上旬）

東京都心 29℃（-4 7月上旬）

名古屋 29℃（-6 6月下旬）

大阪 31℃（-2 7月上旬）

広島 27℃（-1 6月中旬）

高知 28℃（±0 6月下旬）

福岡 29℃（+1 7月上旬）

鹿児島 34℃（±0 真夏）

那覇 32℃（±0 7月中旬）

■全国の週間予報

11日（山の日）から12日も、九州から東北で大雨となるでしょう。大雨災害のほか、交通機関の乱れにも警戒が必要です。最新の情報を確認し、場合によっては予定の変更も検討するようにしてください。

13日も東北や北陸付近は雨が降りそうです。14日以降は徐々に晴れ間の出る所が多くなるでしょう。

来週前半にかけては、猛暑は落ち着きますが、週の後半は近畿や東海付近で猛暑日となる所がありそうです。