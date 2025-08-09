【FRUITS ZIPPER松本かれんソロインタビュー】紅白出場に向けて日々行動 活動で実感した“言霊の力”
【モデルプレス＝2025/08/09】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年8月のカバーモデルを務めたのは、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）。インタビュー連載第10弾では、松本かれん（まつもと・かれん）に「夢を叶える秘訣」や月足天音の好きなところを聞いた。
【写真】松本かれん、ミニ丈衣装で美脚披露
ー モデルプレス読者の中には、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そんな読者に向けて松本さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。2024年4月のインタビューでは「言霊」と答えていました。
松本：変わらず言霊だと思います。これまで、FRUITS ZIPPERとして活動する中でいろんなことをやりたいと話してきたのですが、叶った時に「あれ言っていたやつじゃない！？」「皆でやりたいって話していたよね！」と会話することが多くあります。だから、夢をたくさん口に出して言えば、全部叶うのかなって！順番に沢山の夢を叶えさせてもらっているからこそ、これからも叶えたいことを沢山発信していきたいと思っています！
ー 松本さんの現在の夢を教えてください。
松本：紅白出場は、メンバーもスタッフさんも目標としているので、そこに向けてどう動いていくか、日々会議をしています！
ー （体調不良により不参加となった）月足天音さんの好きなところを10秒以内でいっぱい答えてください！
松本：えーっと、顔が可愛いところ、面倒見がいいところ、いつも困った時に助けてくれるところ、モノマネが上手なところ！あとはえーっと…実は沢山甘えてくるところ〜！
ーーー制限時間終了ーーー
松本：いっぱい言えた気がする！どうですかね…？そんなところもあります！
10秒以内で回答してもらった様子を映した動画は、モデルプレス各SNSにて公開中。
月足天音（つきあし・あまね）、鎮西寿々歌（ちんぜい・すずか）、櫻井優衣（さくらい・ゆい）、仲川瑠夏（なかがわ・るな）、真中まな（まなか・まな）、松本、早瀬ノエル（はやせ・のえる）の7人で活動しているFRUITS ZIPPER。2024年5月18・19日には武道館公演、2025年6月3日は目標としていたさいたまスーパーアリーナ公演を成功させ、8月2・3日には追加公演「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」を開催し、着実に人気や知名度を拡大している。
8月16・17日には「SUMMER SONIC 2025」への出演、8月25日には主催ライブ「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」の開催を控えるなど、この夏も勢いを増し、さらに活動を加速させている。今回の連載ではソロインタビューのほか、グループの目標について語った6人へのインタビュー、メンバーの関係性に迫ったユニットインタビューも実施した。（modelpress編集部）
出身地：千葉県／生年月日：2002年3月28日／身長：158cm／趣味：カフェ巡り、実家の猫と遊ぶこと、コスメ収集
【Not Sponsored 記事】
