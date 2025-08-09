【FRUITS ZIPPER早瀬ノエルソロインタビュー】将来の夢を宣言 生誕祭で実感した“好きなこと”とは
【モデルプレス＝2025/08/09】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年8月のカバーモデルを務めたのは、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）。インタビュー連載第9弾では、早瀬ノエル（はやせ・のえる）に「夢を叶える秘訣」や月足天音の好きなところを聞いた。
【写真】早瀬ノエル、ミニ丈衣装で美脚披露
ー モデルプレス読者の中には、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そんな読者に向けて早瀬さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
早瀬：行動することが大切だなと思います。思い立ったらすぐ行動すれば夢に近づくのではないかと思います。
ー 早瀬さんの現在の夢を教えてください。
早瀬：将来の夢にはなりますが、社長になりたいです！いつか、起業をしたいと思っているんです。
ー ご自身の中で起業プランなどはありますか？
早瀬：チャレンジしてみたいことがいくつかあって、服のプロデュースや音楽活動、飲食店の運営とか…。自分なりに夢を思い描いています。
ー アイドルの方だと、アパレルや衣装制作に関わる方なども多い印象です。早瀬さんは、衣装について提案することなどはありますか？
早瀬：生誕祭の時は衣装やコンセプト、楽曲などを自分で考える機会があるのですが、衣装について意見を出させていただきました。自分の提案が形になって、ファンの方に見ていただけるのは本当に嬉しくて、生誕祭をやらせていただく度に何かを作り上げることが好きだなと改めて感じます。
ー いつか、早瀬さんの考案したFRUITS ZIPPERの衣装も見てみたいです！
早瀬：ありがとうございます！頑張ります！
ー （体調不良により不参加となった）月足天音さんの好きなところを10秒以内でいっぱい答えてください！
早瀬：すごく面倒見が良いところ、いっぱい褒めてくれるところ、すごいお姉ちゃんしてくれるところ、料理ができるところと…。
ーーー制限時間終了ーーー
早瀬：えっ！今ので10秒ですか！？まだいっぱいあるのに…またの機会に本人に直接言いたいと思います！
10秒以内で回答してもらった様子を映した動画は、モデルプレス各SNSにて公開中。
月足天音（つきあし・あまね）、鎮西寿々歌（ちんぜい・すずか）、櫻井優衣（さくらい・ゆい）、仲川瑠夏（なかがわ・るな）、真中まな（まなか・まな）、松本かれん（まつもと・かれん）、早瀬の7人で活動しているFRUITS ZIPPER。2024年5月18・19日には武道館公演、2025年6月3日は目標としていたさいたまスーパーアリーナ公演を成功させ、8月2・3日には追加公演「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」 を開催し、着実に人気や知名度を拡大している。
8月16・17日には「SUMMER SONIC 2025」への出演、8月25日には主催ライブ「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」の開催を控えるなど、この夏も勢いを増し、さらに活動を加速させている。今回の連載ではソロインタビューのほか、グループの目標について語った6人へのインタビュー、メンバーの関係性に迫ったユニットインタビューも実施した。（modelpress編集部）
出身地：ドイツ・ミュンヘン／生年月日：2003年12月29日／身長：156cm／趣味：ダンス、ギター、イラスト制作、フィルムカメラ、動画編集
