城島茂、横山裕、松島聡、草間リチャード敬太が“お堀の潜水艦”捕獲大作戦！「でかっ！」「なんじゃこれぇ！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■凶暴魚を一網打尽にできるか!?伝説の投網師リチャードVSお堀の潜水艦

8月10日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週土曜 19時～）は、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしくいただく「グリル厄介」をオンエア。富山の城跡に潜む巨大外来魚、人呼んで“お堀の潜水艦”の捕獲大作戦を決行する。

半年ぶりの「グリル厄介」。今回の舞台は、富山県高岡市にある高岡古城公園。城跡を生かした自然豊かな公園のお堀に、とんでもない厄介者が出現したとの情報が。

最大で3メートル、重さ100キロにも達するそいつは、細長いフォルムと神出鬼没なことから、人呼んで“お堀の潜水艦”。獲物を見つけると気配を消して静かに忍び寄り、100本以上の鋭い歯で、水鳥やカメを捕らえて丸のみしてしまう北米原産の凶暴魚だ。

高岡古城公園でも在来魚を食い荒らし、お堀の生態系の頂点に君臨。しかもお堀は400年もの間、一度も水を抜ききったことがないため、他にも様々な厄介者が潜んでいる可能性が…。そいつらが周囲の川に広がるのを食い止めるため、リーダー城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）、加藤英明（静岡大学）が出動。

両端に刺し網を設置して逃げ道をふさぎ、浮上してきたそいつを投網で一網打尽にする作戦を行う。

事前に投網の練習をしていたリチャードは「向いてるかもしれない」と自分でも驚くほど投網のセンスあり。捕獲のプロ・加藤からも「即戦力！」とお墨付きをもらい、いざ“伝説の投網師リチャード”が投網デビュー。すると、「でかっ！」「なんじゃこれぇ！」と一同驚愕の1メートル超えの巨大魚が次々出現する。

そして捕獲した厄介者を、和と洋の最強料理人たちの手で誰も見たことのないフルコース料理に。400年分のコケの臭いが染み込んだ厄介者をいったいどう調理するのか？ 想像のはるかうえをいく創作料理の数々に「おしゃれ！」「めちゃくちゃいい香り！」と一同大興奮となる。

番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

08/10（日）19:00～19:58

出演者 ： 城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/