元モー娘。久住小春、すっぴんのプライベートショット公開「可愛すぎる」「透明感すごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/08/09】元モーニング娘。で女優の久住小春が8日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。美人女優、可愛すぎるすっぴんショット
久住は「すっぴんラーメン」と添え、ラーメンを前にポーズを決めるプライベートショットを公開。黒いキャミソール姿で笑顔を見せている。
この投稿にネット上では「これすっぴん？」「可愛すぎる」「変わらない」「透明感すごい」と驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。美人女優、可愛すぎるすっぴんショット
◆久住小春、すっぴんのプライベートショット公開
久住は「すっぴんラーメン」と添え、ラーメンを前にポーズを決めるプライベートショットを公開。黒いキャミソール姿で笑顔を見せている。
この投稿にネット上では「これすっぴん？」「可愛すぎる」「変わらない」「透明感すごい」と驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】