【モデルプレス＝2025/08/09】元モーニング娘。で女優の久住小春が8日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開し、話題を呼んでいる。

◆久住小春、すっぴんのプライベートショット公開


久住は「すっぴんラーメン」と添え、ラーメンを前にポーズを決めるプライベートショットを公開。黒いキャミソール姿で笑顔を見せている。

この投稿にネット上では「これすっぴん？」「可愛すぎる」「変わらない」「透明感すごい」と驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）

