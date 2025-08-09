パ首位・ソフトバンクは９日の２位・日本ハム戦（みずほペイペイ）に４―１で快勝し、貯金を今季最多を更新する「２５」とした。７カード連続勝ち越しを狙う首位攻防の初戦を制し、ゲーム差は今季最大の「２」に拡大。本拠地・みずほペイペイドームでの連勝を「１０」に伸ばした。

投打の軸が存在感を放った。試合の流れを変える一発が飛び出したのは、１点を追いかける２回。先頭で迎えた４番・山川穂高内野手（３３）が加藤貴の高めに浮いた変化球を捉えて左中間スタンドへ放り込んだ。飛距離１２９メートルの豪快な１７号ソロ。大砲も「うまく反応して捉えることができた。先制を許した直後に追いつくホームランとなってよかったです」と価値ある同点弾を喜んだ。この一発に続くように海野にも適時打が生まれて、一気に逆転。４回にはダウンズに４号２ランが飛び出し、効果的にリードを広げた。

攻撃陣の奮起を受けて、先発の有原航平投手（３２）も意地の投球を見せた。３四球を与えながらも７回４安打、１失点。「すぐに逆転してもらい、そこからはリズムよく投げることができた」。先発の役割をきっちり果たして自身８連勝。３年連続２ケタ勝利となる１０勝目を手にした。

試合後、小久保監督は「とにかく初戦が大事だと思っていた。（カードの）最初を取れてよかった」と安堵の表情を浮かべ、勝負強さを発揮したナインをたたえた。山川の同点弾については「大きかった。（相手に与えた先取点が）イヤな点の取られ方だったんでね」と序盤に流れを引き戻した一撃を称賛。６月以降９戦８勝と安定感抜群の有原には「先月も月間ＭＶＰを取ってますし、この２か月くらい本当に安定した投球を続けてくれている」と最敬礼だった。

７月末の敵地３連戦（エスコン）を勝ち越し、今カードも大事な初戦を制した。１０日の先発は今季ファイターズとの直接対決で５戦３勝、防御率１・２９の左腕エース・モイネロ。３戦目もここまで９勝を挙げている３本柱の一人・大関を立てる。ライバルに重圧をかけ続け、優勝争いを優位に進める。