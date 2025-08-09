若い世代が考える平和です。

NIBと広島テレビが中学生・高校生を対象に実施した、平和学習や核兵器の意識に関するアンケートの結果をもとに考えます。

今年は、長崎、広島に加え関東圏の中学校と高校にも参加してもらい、あわせて30校の3年生1025人から回答を得ました。

被爆者の高齢化も進み体験を直接聞くことが難しくなってきている中で、まずはその「継承」について若い世代がどう考えているのか見ていきます。

Q.被爆体験の継承はできると思いますか？

長崎、広島、関東ともに60％以上の生徒が「できる」と回答しています。

「できない」と回答した生徒が長崎は7.3％広島は8.4％関東は11.4％

そして「わからない」と回答した生徒は20％ほどとなっています。

Q.被爆者が訴え続けている「核兵器の廃絶」について、実現すると思いますか？

どのエリアも40％以上の生徒が「実現しないと思う」と回答しています。

（山里中学校3年生 松屋 なつき さん）

「なくなってほしいとは思うが、作ってしまった核兵器はそのあと処理しなければいけないので、処理も大変なので、無害でなくなるというのは難しいのかもしれない」

（長崎東高校3年 今里 泰地さん）

「（核兵器廃絶は）実現する。今持っている国は、自分が持っているのがよくないことだと思っていない国も多くあると思うので、そこをしっかり国際的に理解を深めていくことが実現するなら、多少時間がかかっても核廃絶はできるんじゃないか」

そして若い世代の中でさまざまな意見があったのが「核抑止」についてです。

「核抑止」とは対立する国同士が、互いに核兵器を持つことで核兵器の使用を思いとどまるという考え方ですが、

「必要だと思う」と回答したのが全体で32.3％で、「思わない」が50.7％、「わからない」が17％となっています。

「必要だと思わない」理由として、

「核兵器があると、それに頼ってしまい、いつ使うかわからない恐怖があるから」

一方、「必要だと思う」理由は、

「初めから、すべての国が核を持たなければ良いが、それは現時点では、難しいと考えたから」

「わからない」の生徒は、

「自国が攻撃されたら、相手にも攻撃できるから核抑止は必要かもしれないけど『やられたらやりかえす』という考え方が国や国民を守れるとは思えません。

ただ、国を守るために核兵器を持っておくという考え方も一理あると思ったので『わからない』を選択しました」としています。

