大谷翔平は3安打でドジャース勝利に貢献　始球式にはイチローが“キャッチャー”に

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が3安打の固め打ち。

レジェンド投手の投げ合いとなった試合で、チームの勝利に貢献です。

トロント・ブルージェイズ戦に1番・指名打者で先発した大谷選手。

3度サイヤング賞を獲得した41歳のレジェンド右腕、マックス・シャーザー選手相手に迎えた第1打席。

外角低めのカーブをうまくとらえセンターへ。

シャーザー選手から自身初ヒットを放ちました。

直後の2回、ドジャースの先発でこちらもサイヤング賞3度のクレイトン・カーショー選手（37）がつかまりました。

タイムリーヒットで1点を失うと、なおも1アウト満塁の大ピンチ。

しかしここはショートのムーキー・ベッツ選手（32）が華麗な守備でダブルプレー！

なんとかこの回最少失点の1点で踏みとどまりました。

1点を追うドジャースは5回。

大谷選手がまたしてもシャーザー選手から快音を響かせました。

右中間へのエンタイトルツーベースヒットでチャンスを作ると、続く2番のベッツ選手がこの当たり！

レフトへの2ランホームランでドジャースが逆転に成功します。

大谷選手は第4打席にもヒットを放ち、3安打の大活躍。

先発のカーショー選手はメジャー通算218勝目です。

ボストン・レッドソックスの吉田正尚選手は豪快な一発を放ちました。

出場4試合ぶりとなる第2号ホームラン！

ボルチモア・オリオールズの菅野智之選手は7回1失点と好投し9勝目を挙げました。

そしてシアトル・マリナーズの本拠地にお目見えしたのは先日、アメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさん（51）のレリーフです。

さらに、本人が試合前の始球式に登場。

キャッチャー役として通訳のアラン・ターナーさんのボールを受けました。

10日は背番号51の永久欠番のセレモニー。

11日はピッチャー役での始球式も予定されています。