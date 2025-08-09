気になる体型 → 即カバー！【ワークマン】大人の1軍候補♡「ふんわりアイテム」

年齢を重ねるとお腹まわりや二の腕が気になりがち。気になる部分をさりげなくカバーでき、そのうえシャレ見えも狙える洋服があれば、夏コーデの1軍として活躍させたい！ そこで今回は【ワークマン】でゲットしたい「ふんわりシルエットアイテム」をご紹介。コーデのアクセントになるディテールが、体型カバーにも一役買ってくれそうです。

コーデに華やかさをプラスするティアードデザイン

【ワークマン】「レディースニュートラルティアードプルオーバー」\1,500（税込）

ふんわり広がるティアードデザインがポイントのプルオーバー。お腹まわりをふんわりカバーしつつ、軽やかさやおしゃれ感を演出してくれそうです。立体感があり、1枚で華やか見えするのも嬉しいポイント。高撥水・UVカットと機能面も優秀な頼れるトップスです。

一枚で着映えを狙えるバルーンスリーブワンピ

【ワークマン】「レディースドライサイドポケットバルーンスリーブワンピース」\1,900（税込）

バルーンスリーブが二の腕をふんわりカバーし、女性らしい柔らかさと華やかさを演出するワンピース。袖デザインがレイヤードなしでも着映えするアクセントになり、さらっと一枚でおしゃれなコーデが完成。吸水速乾・UVカット機能、さらにサイドには便利なポケット付きです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M