1本3役も！？【TIRTIR】話題の新作「ブライトニングスティック」に注目！

韓国発のコスメブランド【TIRTIR（ティルティル）】から、ブライトニング・UVケア・保湿の1本3役を叶える新感覚ベース「MASK FIT COLOR BRIGHTENER」が登場！ ベースメイクで厚い支持を誇るブランドらしい注目の新作は、SNSでも早くも話題に。カラー補正とツヤ感を同時に仕込み、日中も美しい肌印象をキープします。今回は、全2色をスウォッチしながら、実際に使って感じたリアルな仕上がりをレポートします。

“1本3役”の新感覚ベース、「MASK FIT COLOR BRIGHTENER」登場

【TIRTIR】「MASK FIT COLOR BRIGHTENER」全2色 左から〈MELLOW LEMON〉、〈SOFT LAVENDER〉各\1,980（税込）

ベースメイクの信頼が厚い【TIRTIR（ティルティル）】から登場した、新感覚のベースメイクアイテムのこちら。SPF43・PA++で日中の紫外線から肌を守りながら、ブライトニング・UVケア・保湿の1本3役を実現します。カラー補正とハイライト効果で、顔の中心に自然な明るさをプラスし、くすみや色ムラをさりげなくカバー。今回はこの2色を実際に試し、それぞれの色味や仕上がりをチェックします。

“レモンのひと滴”でクマもくすみもパッと明るく！

【TIRTIR】「MASK FIT COLOR BRIGHTENER」MELLOW LEMON \1,980（税込）

繰り出し式のダイヤルを回すと、ふんわり起毛のマッシュルーム型スポンジチップに液が行き渡り、ポンポンと軽く叩くようになじませられます。手を汚さず、ピンポイントにも広範囲にも塗布しやすいのが魅力。テクスチャーはみずみずしく、均一に広がってぴたりと密着します。液は少しずつ出して使うことで、ムラなく仕上げやすい印象。

MELLOW LEMONは、“レモンの雫をひと滴加えたような”フレッシュなレモンカラー。手元では控えめでも、クマが気になる目元にのせると、その変化に思わず嬉しくなるほど、顔全体がパッと明るくチェンジ。クマやくすみを自然にカバーし、ハリ感のあるいきいきとした印象へ導いてくれます。

“咲きたてラベンダー”で透明感と可憐さアップ！

中身の良さはもちろん、“推しポイント”はその可愛らしさにも。大人っぽく洗練されたパステルカラーのスティックは、どこか透明感とツヤ感を予感させるデザインで、手に取るだけで気分が上がります。中太のサインペンほどのサイズ感で、扱いやすさもばっちり。SOFT LAVENDERは、“咲きたての花のような、やわらかな白みを帯びたラベンダーカラー”。ほどよく涼しさと血色感を兼ね備え、透明感を高めながら、可憐でやさしい印象へ導いてくれます。

夏の乾燥対策にも頼れる、しっとり続くツヤとカラー効果

半顔にはいつもの崩れ防止下地、もう半顔には「MASK FIT COLOR BRIGHTENER」を仕込み、その上からクッションファンデーションとクリームチークでメイク。あえてパウダーは使わず、1日過ごしてみました。仕上がりは、まるでハイライトを仕込んだような自然なツヤ肌。肌悩みをカラーでカバーしつつ、上品なツヤを添えてくれます。

真夏の陽射しの下を少し歩いたり、冷房の効いた車で移動したり──じんわり汗ばむ場面もありましたが、そのほとんどは涼しい室内。驚いたのは、使った半顔のほうが明らかに乾燥しにくかったこと。長時間経っても“ピキッ”と突っ張る感覚がなく、冷房下での乾燥対策にも頼もしい存在です。時間とともにわずかなテカリは感じても、軽くティッシュオフするだけで化粧直し不要。ヨレや崩れもなく、しっとりとしたツヤ肌が夜まで続きました。

季節を問わず、肌悩みに寄り添ってくれそうなアイテム。ぜひ一度手に取ってみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F