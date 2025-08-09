将棋の藤井聡太王将（23）＝7冠＝の師匠・杉本昌隆八段（56）が9日、大阪市で、第38回関西こども将棋大会のトークショーに増田裕司七段（54）と出演し、将棋ファンの多くが知る藤井の逸話について真相を語った。

藤井が棋士養成機関の奨励会入会前の小学2年時、あこがれた谷川浩司十七世名人（63）から名古屋市で受けた指導対局。谷川が飛車角を落とす2枚落ちで、形勢は谷川優勢で進んだ。そしてイベント終了時刻も迫ったため谷川が「引き分けにしようか」と提案。負けを引き分けにしようとの温情ある提案だったが、藤井は将棋盤へ覆い被さり顔を真っ赤にして号泣した。

投了まで指したかった将棋好き、あこがれの棋士からの指導対局という貴重な時間が途中で打ち切られてしまう悔しさ、負けを認めたくなかった負けず嫌いなどを示すエピソードとして知られるが、杉本は後々本人が語ったこととして「最後まで指したかったのに…ということではなく、まだ勝てると思っていたそうです。ちょっと信じられない」と苦笑いで明かし、付け加えた。「何てずうずうしい」。

その将棋人生を間近で支え、見守った師匠だからこそ指摘できる真情だろうか。中学2年でのデビュー後、29連勝に始まった棋士人生で何度も実現した評価値1桁からの逆転劇。ファンを魅了する終盤術はこの「まだ勝てる」が支えたのだろう。

イベントでは藤井が、獺ケ口笑保人四段（25）と対戦した第27回大会の棋譜を杉本が大盤を使って解説した。138手で藤井が勝った対局の記録係は大橋貴洸七段（32）。獺ケ口は現役医学部生の棋士、大橋は対藤井戦4勝2敗の藤井キラーで知られる。

「10年後、きょうの決勝戦の棋譜がここで並べられているかも知れませんね」。杉本はプロの卵への期待を語ってイベントを締めた。