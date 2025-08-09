〈ラーメン二郎 全45店舗を3周達成しました（祝）〉──北は北海道、南は福岡県まで、全国各地に45店舗を出店している「ラーメン二郎」。提供前に「ニンニク入れますか？」と聞かれ、客が「ヤサイ、ニンニク、アブラ、カラメ」などと呪文のようなコールでトッピングを伝えるのが特徴的なラーメン店だ。全店舗を“3周”したことがあるという画家・新チトセさん、前回は“底知れぬ二郎愛”を存分に語り尽くした彼女だが、なんと好きが高じて油絵ならぬ“脂絵”の制作まで始めたという。そのキッカケは、コロナ禍に味わった“喪失感”だったという──。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】〈ラーメン二郎・全45店舗3周制覇！〉朝も夜も店舗を回る新チトセさんの様子

「コロナ禍で飲食店の休業が相次ぐなか、『ラーメン二郎』も例に漏れず、ほぼ全店舗が休業となりました。私が愛してやまない『京急川崎店』も営業しておらず、二郎がなくなるとほかに食べたいものがなくて、体重が5キロくらい減ってしまったんです」

当時、周囲の友人たちから心配されるぐらい痩せてしまったという新チトセさん。一日中二郎のことを考えていたが、実際のラーメンにはありつけない。その時に頭に浮かんだのが、幼い頃から好きだった“絵画”だった。

「子供の頃から絵を描くのが好きで、学生時代も美大に通っていました。当時は、たとえば古びたゴミだとか時間の流れを感じるモチーフを主に描いていたのですが、ある時『そうだ！ この二郎が食べられない鬱屈とした思いを絵にぶつければいいんだ！』と思い立ったんです」

そこから、新チトセさんの“脂絵”を描く生活が始まった。

「描きたいと思ったのは、ストレートに“ラーメンの絵”。店舗によって異なる特徴を持つ二郎のラーメンを油絵として表現しようと思いました。本当は実物を見て描きたかったのですが、それはできなかったので自分で撮った写真や、フォロワーさんに貰った写真を参考に、家の中でレジャーシートを敷いて床で描きました。だいたい2、3作を同時並行で、ものによっては1枚に40時間ぐらい費やして完成させました。

芸術としてのメッセージ性とかあったらよかったのかも知れないのですが、そういうのはあまり考えてなくて。でもたぶん、『ラーメン二郎』が店舗によって見た目も味も全然違うことを知らない人が多いと思うんですよ。

なので私が二郎の全45店舗のラーメンの絵を描くことで、それを知ってくれる人が増えたら、めっちゃ面白いじゃないですか」

ラーメンへの思いを美術にぶつけたという新チトセさん。二郎に対する喪失感は拭えたのだろうか。

「気を紛らわすために始めた“脂絵”ですが、結局ずっと二郎の写真を見ながら描いているのでお腹が空いてくるし、いいのか悪いのかって感じでしたけど（笑）。でも、私は二郎のことを考えている時間がとても幸せなので、満たされている心地はしましたね。

それに、この活動を始めたことでラーメン屋さんが私の絵を買って額縁に入れお店に飾ってくれるようになったり、その絵を見るために、ファンの方が行ったことのないラーメン屋さんに足を運んでくれるようになったんですよ。お店に少しでも貢献できたら素敵だなと思います」

「ニンニクを入れたい欲求に抗えない」

二郎といえば、その暴力的な量やカロリー、栄養バランスが気になるところだが……日々、二郎を食すなかで特に体調に異変は現れていないという。

「健康診断は会社で年1回受けていて異常なし。これまで体調不良になったこともないですし、上手く付き合えているかと思います」

大好きなラーメン二郎を食べ続けるために、適度な運動も心がけているという。

「二郎は麺の量を減らして、スープを全て飲んだりしなければ意外と栄養バランスも良いんですよ。野菜も入っていて、タンパク質もブタなどから取れるし。私は月に10回はジムに行ってピラティスをしたり、毎日1万歩ほど歩くようにしていますね。1駅とかなら電車を使わずに歩いたりとか、お笑い芸人のラジオを聴きながら家の周りぷらぷらしたりとか。あとは、銭湯も好きでよく行きます。二郎食べたあとは罪悪感を減らすために、岩盤浴で汗を流す。塩分放出です」

二郎といえば、トッピングのひとつである「ニンニク」のパンチを求めて、食べる人も多いが、予定がある日にはどうしても口臭が気になってしまうもの。新チトセさんの場合、プライベートとの折り合いのつけ方は……。

「結構、ニンニクの欲求には負けちゃってますね（笑）。絶対入れたい。スープにも入っているから仕事や美容院に行く前とかだと……ちょっとね。でもあまり気にしていないです。ブレスケア食べとけばいいか、みたいな。

でも私、ニンニクでお腹壊すときもあるんです。それに店舗によってニンニクの量も違うので、コールを使い分けている感じですね。大好きな『京急川崎店』は『少なめ』にすると本当に少なくしてくれるので、食事後に予定があっても食べられます。明日死ぬならもう山ほど入れますけど（笑）」

昨今、新チトセさんのようなジロリアン女子が急増しているという。

「二郎には『敷居が高くて怖そうだな』というイメージがあるかも知れませんが、こんなに美味しいものが世の中にあるんだから、男女問わず、1回は行ってみてもいいんじゃないでしょうか。好きなものを好きなように食べればいいんですよ」

新チトセさん曰く、二郎は「人生そのもの」だとか。

「一口食べた瞬間に力が湧き上がり、『明日も頑張ろう！』と思えるパワーの源です。ときにはラーメン二郎のボリュームに圧倒されることもありますし、最初は食べ切れるかどうか不安にもなりますが、完食したときの達成感は他では味わえない貴重な体験だと感じています！」

ラーメン二郎を“3周”するという個人的な小さな目標を達成したことで、新たな挑戦への意欲が湧いてきたと語る新チトセさん。最後に、今後の目標を聞くと、「絵本作家になりたいんです！」と答えた。

「私、読み終わった後にハッピーな気持ちになれるエンタメな絵本が大好きなんです。今は、小猫がいろんなラーメン屋さんに行くストーリーの絵本を考えています。小さなお子様にも興味を持ってもらえるようなものを作りたいですね。

これからも二郎を追いかけつつ、絵本作家になるという夢を叶えるために全力で取り組んでいきたいと思います」

最後まで、二郎への“愛情マシマシ”な新チトセさんだった。

（了。前編から読む）