【大雨情報】“秋雨前線”の北上で3連休は九州から東北で大雨に 24時間予想雨量は九州北部や四国で300ミリのところも 雨と風シミュレーション
10日(日)以降、秋雨前線が北上する影響で、日本列島は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり雨が強まるでしょう。この1週間程度で降った雨の量が平年よりかなり多いところでは、とくに土砂災害への注意・警戒が必要です。
10日午前9時の予想天気図です。9日(土)は九州を通り本州の南岸にかけてのびていた秋雨前線が北上し、北陸から関東にかかかる見込みです。
前線はその後も停滞し、11日(月)は山陰から東北の日本海側へと前線がのびる状態になりそうです。
また、3連休は低気圧も黄海から日本海を進む見込みで、週明けにかけては九州から東北の広い範囲で暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。
3連休の雨と風の予想ですが、10日は西日本を中心に雨が強まるでしょう。九州北部や中国地方、近畿南部では大雨になるところがありそうです。さらに北陸でも発達した雨雲が能登半島などにかかるおそれがあります。
雨の降りやすい状態は11日も続き、九州から近畿、東海にかけて雨脚が強まるでしょう。四国の太平洋側や紀伊半島では南西の風が暖かく湿った空気を次々ともたらし、長時間大雨になるおそれがあります。
3連休明けの12日も東海・北陸や東北にかけて雨が降る見込みです。
【10日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】東北地方 80ミリ関東甲信地方 120ミリ北陸地方 80ミリ東海地方 150ミリ近畿地方 180ミリ中国地方 120ミリ四国地方 200ミリ九州北部地方 300ミリ九州南部 80ミリ
【11日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】東北地方 80ミリ関東甲信地方 200ミリ北陸地方 100ミリ東海地方 200ミリ近畿地方 150ミリ中国地方 100ミリ四国地方 300ミリ九州北部地方 150ミリ九州南部 200ミリ
10日は、九州から東北南部まで広い範囲で雨が降るでしょう。
北陸も、前線が北上する10日は雨の降り方が激しくなり、大雨になるところがある見込みです。
雨の降りやすい状態は週明けにかけて続く見込みです。
北陸では、10日の朝から12日ごろにかけて土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。