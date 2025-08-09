城島茂、“伝説の投網師・リチャード”ら率いて狂暴魚を一網打尽に 『DASH』半年ぶり「グリル厄介」
城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、草間リチャード敬太（Aぇ! group）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）に出演する。
【番組カット】捕獲したお堀の潜水艦をおいしくいただく城島茂ら
日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしく食べる「グリル厄介」を半年ぶりに行う。今回の舞台は、富山・高岡市にある高岡古城公園。城跡を生かした自然豊かな公園のお堀に、とんでもない厄介者が出現したとの情報が入った。
最大で3メートル、重さ100キロにも達する厄介者は、細長いフォルムと神出鬼没なことから、“お堀の潜水艦”と呼ばれている。獲物を見つけると、気配を消して静かに忍び寄り、100本以上の鋭い歯で、水鳥やカメを捕らえて丸のみしてしまう北米原産の凶暴魚。高岡古城公園でも在来魚を食い荒らし、お堀の生態系の頂点に君臨している。
お堀は400年もの間、一度も水を抜き切ったことがないため、ほかにもさまざまな厄介者が潜んでいる可能性がある。厄介者が周囲の川に広がるのを食い止めるため、リーダー・城島、横山、松島、草間、加藤英明氏（静岡大学）が出動。両端に刺し網を設置して逃げ道をふさぎ、浮上してきたそいつを投網で一網打尽にする作戦を実行する。
事前に投網の練習をしていた草間は「向いてるかもしれない」と自分でも驚くほど投網のセンスあり。捕獲のプロ･加藤氏からも「即戦力！」とお墨付きをもらい、投網デビューする。すると、「でかっ！」「なんじゃこれぇ！」と驚がくする、1メートル超えの巨大魚が次々出現する。
そして、捕獲した厄介者を和と洋の最強料理人たちの手で誰も見たことのないフルコース料理に。400年分のコケの臭いが染み込んだ厄介者を一体どう調理するのか。「おしゃれ！」「めちゃくちゃいい香り！」と一同大興奮の創作料理の数々が登場する。
