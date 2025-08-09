Snow Man´äËÜ¾È¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡¢Ê¡²¬Î¹¡¡½Ð²ñ¤¤¤«¤é19Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡ÝTraveling with Snow Man¡Ý¡Ù¡Ê¸å4¡§25¡Á¸å4¡§55¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎEpisode2¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡Ä¡ª2¿Í¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤Æ¤´ÈÓ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤¬Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¤«¤éËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÃÏ¤ÎÀä·Ê¤ä¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¡¢¿Í¡¹¤È¤Î²¹¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯·Ð¤Á¡¢ËÜ¶È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for one¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¡£Snow Man°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡Èå«¤ÎÎ¹Ï©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Episode2¤Ï¡¢´äËÜ¾È¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢AIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤¬¡¢¶å½£¡¦Ê¡²¬¤ò¤á¤°¤ë¡£´äËÜ¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢»åÅç¡¦ºù°æÆó¸«¥ö±º¤Ë¤¢¤ëÉ×ÉØ´ä¤Ø¡£¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç2¿Í¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¡£Æ»Ãæ¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¡£µù¹Á¤ÎÄê¿©²°¤Ç¤Ï¡¢Æ±´üÆþ½ê¤·¤Æ¤«¤é¤Î19Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»åÅç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤òÈäÏª¡£Ê¡²¬¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¡£
¡¡´äËÜ¤È¤ÎÎ¹¤Ë¡¢¸þ°æ¤Ï½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö»Å»ö¤À¤±¤ÉËÜÅö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¹¤´¤¤ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤¬´äËÜ¤Ë´ó¤»¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢¸á¸å4»þ25Ê¬¤«¤é¸á¸å4»þ55Ê¬
Episode1¡§7·î27Æü¢¨ÇÛ¿®Ãæ
Episode2¡§8·î10Æü
Episode3¡§9·î7Æü
Episode4¡§9·î14Æü
Episode5¡§9·î21Æü
Episode6¡§9·î28Æü
Episode7¡§10·î5Æü
Episode8¡§10·î19Æü
Episode9¡§10·î26Æü
Episode10¡§11·î2Æü
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡Ä¡ª2¿Í¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤Æ¤´ÈÓ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤¬Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¤«¤éËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÃÏ¤ÎÀä·Ê¤ä¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¡¢¿Í¡¹¤È¤Î²¹¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯·Ð¤Á¡¢ËÜ¶È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for one¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¡£Snow Man°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡Èå«¤ÎÎ¹Ï©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äËÜ¤È¤ÎÎ¹¤Ë¡¢¸þ°æ¤Ï½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö»Å»ö¤À¤±¤ÉËÜÅö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¹¤´¤¤ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤¬´äËÜ¤Ë´ó¤»¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢¸á¸å4»þ25Ê¬¤«¤é¸á¸å4»þ55Ê¬
Episode1¡§7·î27Æü¢¨ÇÛ¿®Ãæ
Episode2¡§8·î10Æü
Episode3¡§9·î7Æü
Episode4¡§9·î14Æü
Episode5¡§9·î21Æü
Episode6¡§9·î28Æü
Episode7¡§10·î5Æü
Episode8¡§10·î19Æü
Episode9¡§10·î26Æü
Episode10¡§11·î2Æü