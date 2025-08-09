この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が直伝！「自分でできる小顔リフト術」整形級の劇的変化と話題に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、「【超有料級】手をもむだけで劇的に若返る驚きのリフトアップ術（首こり・ほうれい線・首のシワ・小顔・たるみ）」というタイトルで注目の動画を公開。動画内で音琶氏は、顔のたるみや二重顎、首のシワにまで効果が期待できる「手もみセラピー」の具体的なやり方を実演しながら熱く語った。



冒頭、「整形するより、自分でできることで綺麗になりたいという方は、ぜひやってみてください。本当に顔小さくなりますから」と自身の考えを明かし、自然な方法での若返りを推奨。また、「二重顎が解消し、顔も一回り小さくなり、目元もパッチリする。整形以上の効果があったと大変喜ばれている方法」と、自信たっぷりに効果を強調した。



今回解説されたのは、首・胸・卵巣の3つのリンパ反射区を押すことによるリフトアップ術。具体的には、「手の甲の指の間（水かき部分）、親指と人差し指の付け根、手首の骨の下」といった場所を押すことで、「小顔効果はもちろん、肩こりもすっきりし、目もぱっちりしてくる」と音琶さん。「腫れや痛みを感じた場合は一旦休んで、水分補給を心掛けて」と体調変化にも配慮を見せつつ、「自分の手で美しくなれる。リンパをしっかり流すことで、体の代謝もアップし、体も痩せやすくなる」と語る姿が印象的だった。



さらに、「手もみは毎日続けることで効果が増します。1つの反射区につき7秒押すのを3回から5回、1日に3回ほどがおすすめ」と“誰でもできる美容法”のヒントを惜しみなく公開。また、動画の締めくくりでは「今日お伝えした方法をこまめにやっていただければ、どんどん痩せて綺麗になっていきます。ぜひ続けてやってみてください」と視聴者へエールを送った。



手軽にできて即効性の高いと話題の手もみリフトアップ術。身体も心もリフレッシュできるとして、今後さらに注目を集めそうだ。