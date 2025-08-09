ＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が９日、放送され、人気お笑いコンビ「タカアンドトシ」がゲストとして初出演した。

中学２年の時にトシが転校してきて、タカがコンビ結成の声をかけると、即答で「いいよ」だったという２人。高校３年の時に吉本（札幌）のオーディションに受かり、本格的に活動を始めるが、明石家さんまが北海道にロケに来た際、先輩芸人が出られなくなった穴埋めで、急遽、代役でタカトシが参加することになったという。

スタッフから「ただ座っといてください」と言われ、プロの芸人らと一緒の場にいるだけで「精いっぱい」だった２人に、さんまが笑いをおねだり。トシは「何も聞いてなくてめっちゃあせって」と何一つ面白いことが言えずに終わったことを振り返り、「（札幌吉本の）所長にもめちゃめちゃ怒られて。『なんやアレ、ヘタレやないかい！！』って。そっから、さんまさんがテレビ出てると（チャンネル）変えちゃう。トラウマになっちゃって」と苦笑いで打ち明けた。

さんまは「（俺は）『高校生のアマチュアがいるんで、インタビューしてください』って（言われて）」と笑いながら説明していた。