今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『chobico_0301』へ投稿された、小型犬「レンカちゃん」です。ボロボロの状態で保護されたレンカちゃんが、今は『ずっとの家族』と幸せな毎日を過ごしているという報告に、「嬉しくて涙が」「小さい身体で頑張ったね」と感激の声が寄せられ4万回以上再生されています。

【動画：脚が曲がったまま放置された『ボロボロの小さな犬』を保護…孤独な過去を乗り越えた『涙あふれる光景』】

ボロボロの状態で保護された小さな犬

この日投稿主さんが思い出していたのは、レンカちゃんと初めて出会った日。保護されたばかりのレンカちゃんは、けがや病気でボロボロになった小さな体を、不安気にブルブルと震わせていたといいます。

そんなレンカちゃんも、とうとう『ずっとの家族』と出会うことができました。「はなちゃん」と名付けてもらい、先住犬とも楽しく遊んで一緒に旅行に行くなど、たくさんの愛情を受けて幸せな日々を過ごしているのだそう。

保護されたばかりのレンカちゃん

保護されたばかりのレンカちゃんは、後ろ脚は脱臼したまま放置されていたため、曲がった骨がくっついてしまっていました。また皮膚もアレルギーで荒れて、ずっとひどい痒みに悩まされていたようでした。

その後、治療とケアを根気よく続けたことで、生えていなかった場所にも毛が生えそろったレンカちゃん。投稿主さん宅での生活にも慣れてご飯もよく食べ、小さな可愛いイタズラまでするようになっていったのだとか。

レンカちゃんが初めて知った幸せの形

しかし、曲がったままくっついてしまった脚の完治は、治療をしても難しいとのこと。放置せずすぐに治療されていればと思うと辛いですが、レンカちゃんは全てを受け入れ、今までずっと不自由な脚でも歩み続けてきたのです。

そうして頑張ってきたレンカちゃんが、ようやく出会えた『ずっとの家族』。孤独だったレンカちゃんがこれからは家族と一緒に歩んでいけるという、そんな幸せの形をたくさん感じながら過ごして欲しいと願っています。

この投稿へは「嬉しくて涙が出そうです」「こんなに大切にしてくれるご家族に出会えて本当に良かった」「レンカちゃんの幸せはこれからずっとずっと続いていくんだよ」「しあわせ掴んだはなちゃん♡これから先はしあわせしかないよ」「これからずーっと幸せに」「はなちゃんこれからたくさん美味しい物食べて、たっくさん愛情もらって幸せになるんだよー！」など、視聴者からレンカちゃん改めはなちゃんへ、多くの祝福のコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『chobico_0301』では、個人で保護活動をされている投稿主さんが現在保護している犬たちの様子や、『ずっとの家族』と出会えた犬たちの様子が紹介されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chobico_0301」さま

