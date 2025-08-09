お笑いコンビ「くらげ」（杉昇、渡辺翔太）が８日、ＳｈｉｂｕｙａＣｒｏｓｓ−ＦＭ「ＲＡＤＩＯ ＬＡＵＲＥＮＴ」に映画コメンテーターの有村昆、お笑いタレントのしゅんしゅんクリニックＰ、タレントの森のんのとともに出演した。

毎月第二・第四金曜日に放送される同番組は、出演するゲストが抱えた悩みを相談するトークショー。サンローランのアイテムがプレゼントされる企画も実施しており人気を博している。

杉は自他ともに認める有村のそっくりさん。冒頭でも、席を移動し有村と横並びになると、互いの顔を見比べ盛り上がった。実際に街で有村と間違えられることも多々あるという。「街中で『映画の方ですよね』と言われて、期待を裏切ってしまう。あと、一応エキストラで映画に出たこともあるので、それの事かとも思って否定しきれなかったりするんです」と明かした。

一方、相方の渡辺は大人気アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の渡辺翔太と同姓同名だ。「有名な渡辺翔太さんのファンから認知してもらえて、応援しますと言っていただける」とメリットがある反面、「有名な渡辺翔太さんのファンからいろんな苦情が届きます」と大きなデメリットも明かし、肩を落としていた。