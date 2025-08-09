¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¡×µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦²¼¤ê¤¤ç¤¦¡Ê9Æü¡Ë¤¢¤¹¸áÁ°¡Ö¤Û¤ÜËþÀÊ¡×¡¡¶õ¤ÎÊØ¡¡¹ñÆâÀþ¡¦²¼¤êÊØ¤Ï¤¤ç¤¦¡¡¹ñºÝÀþ¡¦½Ð¹ñ¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤Çº®»¨¥Ô¡¼¥¯
¤¤ç¤¦¤«¤éºÇÄ¹¤Ç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¤ªËßµÙ¤ß¡£Å´Æ»¤ä¶õ¤ÎÊØ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤Ëµ¢¾Ê
¡Ö(Q.¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê?) µþÅÔ(¤Ë¤¤¤¯)¡£¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¡×
¡ÖÏÂ²Î»³¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡×
Ï¢µÙ½éÆü¤ÎÅìµþ±Ø¤Ï¡¢¿·´´ÀþÍøÍÑµÒ¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JR³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·´´Àþ¤Ï¤¤ç¤¦¤¬Í½Ìó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¤¤ç¤¦¤Î¸áÁ°Ãæ¤¬¡Ö¤Û¤ÜËþÀÊ¡×¡¢¸á¸å¤Ï¡Ö°ìÉô¶õÀÊ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤â¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ËÎ¹¹Ô
¡Ö³¤Á¯¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤È¡¢¤¢¤È(»Ò¤É¤â¤ò)¥×¡¼¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤è¤¦¤È¡×
±©ÅÄ¶õ¹Á¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâÀþ¤Î²¼¤êÊØ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¹ñºÝÀþ¤Î½Ð¹ñ¤Ï¤¢¤¹¤Þ¤Çº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17Æü¤Þ¤Ç¤Î¤ªËß¤Î´ü´ÖÃæ¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é35Ëü6800¿Í¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é49Ëü2900¿Í¤¬³¤³°¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£