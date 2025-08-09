¶å½£ËÌÉô¡¡Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¡¡º£Ìë¡Ê9Æü¡Ë¤«¤é¤¢¤¹¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡ÅÚº½ºÒ³²¡¦²ÏÀîÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²üÉ¬Í×
Á°Àþ¤ÎËÌ¾å¤ËÈ¼¤¤¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»³¸ý¸©¤Ç300¥ß¥ê¡¢Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤Ç250¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£