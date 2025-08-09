´Ú¹ñ µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÈë½ñ¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¡¡Á°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ËÊØµ¹°ÍÍê¤«
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¤ò¤á¤°¤ëÊ£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï8Æü¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç=µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÈë½ñ¼¼Ä¹¤ò½ÐÆ¬¤µ¤»¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶µÃÄ¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î»ö¶È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÇã¼ý¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀê¤¤»Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶â·ú´õÉ×¿Í¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÀè·î30Æü¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤ÏÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÍÍê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î·èºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê´ØÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï8Æü¤Ë´ÚÁíºÛ¤ÎÈë½ñ¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤ë´´Éô¤ò½ÐÆ¬¤µ¤»¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶âÉ×¿Í¤â6Æü¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£