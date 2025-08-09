男性を対象にしたビューティーアワード「第5回 Men's Beauty アワード 授賞式」が開催され、奥田瑛二さん、庄司智春さん、松木安太郎さんら各部門の受賞者が登壇しました。

【奥田瑛二】「100歳を過ぎても現役でいられるように」身だしなみのこだわりは「朝からキチっとしていること」





庄司さんはトロフィーを受け取り、“ビューティーー！”と、一発キメると、“最近、薄毛が気になり出しました。ロケに行くと、風とか雨で頭皮がヤバくなってくる。頭皮と毛髪も鍛えていきたい”と、今後は筋肉に加えて頭皮などもトレーニングすることを宣言。

「受賞の喜びをどなたにお伝えしたい？」と、MCから聞かれると“ミキティーー！！”と、あらためて叫んで会場を沸かせました。





松木さんは、“素晴らしい賞をいただきまして、僕で良いのかなと思ってます。いまだにしっかりトレーニングされている方が多いので...”と、他の受賞者を一瞥。“僕の場合は、なんとか体調をキープして毎日元気でいたいと思っておりますから、最高の賞をいただきました。今回のこれが励みになって、ますます元気にいきたい”と、笑顔で語りました。









また、かつて同じチームでプレイし、今日はMCを務める武田修宏さんについては、“現役時代に、大事な試合で僕がハンドのPKをとられて。このまま負けられないという時に、その後のロスタイムに武田が難しいゴールを決めて、そのゲームを（負けずに）終えたというのを覚えておりまして...”と、思い出話を披露。“その時に「美味いもんご馳走してやる」って言って、いまだにしてない”と、笑いで締めて会場を盛り上げました。









奥田さんは受賞について、“この歳でいただけたことが一番嬉しい”と、柔らかい表情でコメント。“入院や病気をしたことがないものですから不摂生ばかりしていたんですが、やっとこの歳になって、真のビューティーというものを考えるようになりました。それは孫ができたり、カミさんの支えがあるから。100歳を過ぎても現役でいられるように頑張りたい”と、目標を語りました。









そんな奥田さんは、授賞式後の囲み取材では、身だしなみのこだわりについて聞かれて、“朝起きて、怠けないこと。仕事柄、朝からキチっとしているのが習慣になっていますね。父親（自分）がキチンとしているから、家族全員がダラシなかったことがない”と、日頃の生活を告白。

「怠けたくなる時はない？」と続けて聞かれると、“ハッキリ言って、一度もないです。開き直って、3日間くらい映画ばっかり観ていたいなという時はある。最近は配信がありますから、昼から明け方までずっと観るというのが...。でも、それも怠けてないんだよね。職業的に観ているから。それが難しいところ”と、自分が怠けるイメージすら湧かない様子でした。









また、「今でも異性の目は気になる？」という質問には、“あなたね、「気になりません」って言ったら男じゃないじゃないか。気になりますよ、そりゃあ”と、微笑みながら回答。“（他の受賞者も）全員気になっていますよ。その後を言えっておっしゃるんだろうけど、言いません”と、プレイボーイっぷりをのぞかせるコメントで記者を笑わせました。

囲み取材の最後には、松木さんが、「今日の武田さんとのやりとりは上手くいった？」と、聞かれ、“武田、やりますねぇ。これから司会業にも足を伸ばしていく感じ。武田の新たな一面を見ました”と、ベタ褒め。“あとでコーヒーでも奢りたいな”と、労っていました。









受賞者

【協会賞】

（1）セルフメディケーション部門 松木安太郎さん

（2）Beautyスキンケア部門 三浦孝太さん

（3）Beautyミドル部門 佐藤弘道さん

（4）Beautyライフスタイル部門 奥田瑛二さん

【メーカー協賛賞】

（5）大塚製薬株式会社 UL・OS賞 末續慎吾さん

（6）花王株式会社 メンズビオレ賞 鈴木啓太さん

（7）株式会社サンスター サンスタートニック賞 糸井嘉男さん

（8）大正製薬株式会社 リアップ賞 庄司智春さん

（9）株式会社マンダム LUCIDO賞 柿谷曜一朗さん

（10）株式会社リップス LIPPS賞 橋本大輝さん

【担当：芸能情報ステーション】