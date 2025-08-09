北京五輪のフィギュアスケート男子で金メダルを獲得したアメリカのネイサン・チェン選手（26）が2026年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪には出場しないと米ロサンゼルス・タイムズが現地時間8日に報じました。

チェン選手は3度の世界王者に輝き、22年の北京五輪では羽生結弦さんや宇野昌磨さんと競い、見事金メダルを獲得。団体戦でもチームを引っ張る圧巻の演技を見せこちらも金メダルを獲得しました。オリンピック史上初めて同一大会で2つの金メダルを獲得したシングルスケーターとなりました。しかし、その後は競技から距離を置いていました。

五輪まで残り半年を切ったタイミングでオリンピックタイトル防衛を断念することを表明したといいます。チェン選手は「自分にとって何が最善のアプローチなのかを知るために、とにかく色々な可能性を探りたいんです。正直に言うと、スケートではすでに十分な成果を上げているので、自分のキャリアにはかなり満足しています」と話しました。

正式に引退したわけではないですが、医学界への新たな道を歩む準備を整えているといいます。チェン選手はエール大学で学士号を取得、今後は医学部に進学して心臓病学や腫瘍学、それらの遺伝的特徴との関係について研究する予定だといいます。