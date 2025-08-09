すし詰め状態のクラシックカーに紛れていた

0-400ｍダッシュを16秒台でこなしたマーキュリー・クーガー XR-7を、前オーナーから購入したのは、友人のサイモン・ネルソン氏。「その頃、アメリカ車の人気は低く、比較的安く流通していました。007へ登場したといっても、価値は同じでしたね」

【画像】最強仕様の428コブラジェット マーキュリー・クーガー XR-7 007へ登場するクルマたち 全103枚

1500ポンドで我が物にしたネルソンは、地元のレーシングチームに所属し、カーショーへも参加した。しかし、クルマは劣化が進んでいたという。「ソフトトップの樹脂製リアウインドウは割れていて、ボディも錆びていました」



マーキュリー・クーガー XR-7 コンバーチブル（1969〜1970年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そんなクーガーの状態を見て、前妻は相談もなく1988年7月に売却してしまう。購入したのは、100台以上のコレクションを有した、カーマニアのクリフ・バロン氏。ところが、その記憶は殆どないらしい。「クルマが多すぎて、保管場所が足りませんでした」

アメ車マニアのロバート・ハードル氏が、クーガーの情報を耳にしたのは1990年。「友人が、1969年式コンバーチブルの売却広告を見つけてくれたんです。ガレージを訪れると、すし詰め状態のクラシックカーに紛れて止まっていました」

本当だった007へ登場したという噂

「詳しく確認すると、エンジンブロックは390でした。ヘッドとインテークマニホールドは、428用なのに。それでも珍しい事はわかっていたので、購入を決めました」。希望額は2500ポンドだったというが、1500ポンドで契約は成立した。

「手に入れてから、007へ登場したという噂が、本当だと判明しました。レストアを進めるべきだと、決めたんです」。ハードルが振り返る。



マーキュリー・クーガー XR-7 コンバーチブル（1969〜1970年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

アメリカ・クーガー・クラブへ入会した彼は、フォードの元社員、ロイス・エミンガー氏の連絡先を教えてもらった。1960年代に、彼女は保証が切れた車両に対する顧客対応を任されていたが、当時のフォードは10年を目安にすべての記録を廃棄していた。

しかし、エミンガーは請求書などを保管する必要性を進言。引退後も、許可を得て自宅に保管していた。「彼女へ25ドルを送金すれば、倉庫を探して書類を送ってくれました。その中に、ボンド映画と書かれた請求書も含まれていたんです」

オークションでクーガー史上最高額を更新

レストアを仕上げるため、ハードルは合計7回も渡米。スーツケースへ入る限りの部品を、グレートブリテン島へ持ち帰った。30年近くをかけ、「女王陛下の007」の姿へ復元されたクーガーには、本物のスキーラックとスキー板も積まれた。

「新車の時より、状態は良くなっていたと思います」。とハードルが笑う。赤いフランスの仮ナンバーまで、再現したそうだ。



マーキュリー・クーガー XR-7 コンバーチブル（1969〜1970年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

しかしCOVID-19の流行で、すぐのお披露目は叶わなかった。車両価値が影響し、任意保険の金額が高く、自ら維持することの難しさにも悩んでいた。「ボナムズ・オークションへ相談すると、売却へ前向きに応じてくれました」

2020年12月にオークションへ出品。落札額は、31万ポンドへ高騰したという。「あのクーガーには、多くの時間と労力を費やしています。クーガー史上の最高額を更新できて、うれしいですよ」

アストンDBSと007のシーンを再現したい

大金をはたいた現在のオーナーが、スイスのアメリカ車コレクター、マイケル・ミッコ氏。「007の大ファンで、特に女王陛下の007は好きな1本なんです。ポルトガルやスイスの美しい景色の中を疾走するシーンは、本当に感動を誘いますよね」

「1960年代のマッスルカーが大好きで、ビックブロックを積んだマスタングやコルベットも所有しています。ボナムズのオークション・カタログを何となくめくっていたら、クーガーが。買わずにはいられませんでした」



マーキュリー・クーガー XR-7 コンバーチブル（1969〜1970年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「オークションでは、価格が上昇していったんですが、娘も落札するべきだと。もう二度とこのクルマにはお目にかかれないと、覚悟を決めたんです」。と話すミッコは、スイスのアルプスでクーガーの運転を楽しんでいる。

「この場所へふさわしいクルマだと思います。サンモリッツで開かれるコンクール・デレガンスでは、氷上コースを走れます。アストン マーティンDBSと、いつか007のシーンを再現したいですね。夫婦役で一緒に走った、ボンドカーですから」

執筆：マシュー・フィールド（Matthew Field）

マーキュリー・クーガー XR-7 コンバーチブル（1969〜1970年／欧州仕様）のスペック

英国価格：3499ポンド（新車時）／50万ポンド（約9750万円／現在）以下

生産数：6021台（XR-7合計）

全長：4922mm

全幅：1885mm

全高：1308mm

最高速度：168km/h

0-97km/h加速：5.9秒

燃費：3.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1547kg

パワートレイン：V型8気筒7014cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：339ps/5200rpm

最大トルク：60.7kg-m/3400rpm

ギアボックス：3速オートマティック（後輪駆動）



マーキュリー・クーガー XR-7 コンバーチブル（1969〜1970年／欧州仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）