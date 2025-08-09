全スーパー戦隊展、展示されている『ダイレンジャー』オーラチェンジャーの秘話 “将児”が明かす 今は亡き仲間“大五”のものでファン「泣ける」
俳優の治平武広が8日、自身のXを更新。今は亡き仲間への思いを語った。
【動画】歴代スーパー戦隊300人が大集結！ゴジュウジャーキャストと夢のコラボ実現
『五星戦隊ダイレンジャー』（1993）に天重星・将児／テンマレンジャー役で出演していた治平（当時は羽村英）。1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』の内覧会での様子を公開していたがXで「ちょっとだけ聞いてくれる？展示されているちょいと色褪せたオーラチェンジャー。アレは天幻星大五のオーラチェンジャーなんだ。世界で五つしかない俺達にとって一番大事なモノを飾らせてもらったよ」と展示されている変身アイテムが2017年に亡くなった天幻星・大五／シシレンジャー役の能見達也さん（2017年に死去）が使用していたものだったと明かした。
「驚くほどの展示品が飾られてるけど、もし足を止めてくれたらきっと達也が笑っているよ」と治平は付け加えた。この秘話にファンは「大五のオーラチェンジャー見れるんですね…」「粋な演出ですね」「泣けるなぁ…」とポストしていた。
