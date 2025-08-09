延長激闘から中2日、アビスパ福岡が敵地で長谷部茂利監督率いる川崎戦 鬼門アウェーで25年ぶり勝利なるか 【スタメン発表】
◆明治安田J1リーグ第25節 川崎―福岡（9日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）
リーグ戦は直近6試合で2勝4分けと6戦負けなしのJ1アビスパ福岡は、昨季までチームを率いた長谷部茂利監督の川崎とアウェーで対戦する。6日は天皇杯の鹿島戦（メルカリスタジアム）に臨み延長戦の末に2―3で競り負け。中2日で挑む敵地戦は過去2勝で、J2を含むリーグ戦では2000年に挙げたのが唯一の白星（13敗）。一丸で4試合ぶりの白星と、アウェーでの25年ぶりの勝利を狙う。
【福岡の川崎戦スタメン】
GK 小畑 裕馬
DF 奈良 竜樹
上島 拓巳
安藤 智哉
MF 重見 柾斗
岩崎 悠人
藤本 一輝
松岡 大起
FW 紺野 和也
名古 新太郎
碓井 聖生
【アビスパ福岡のアウェー川崎戦】
年 月・日 スコア
2000 6・24 J1 1○0
02 8・1 J2 1●2
10・23 J2 3●4
03 5・24 J2 1●2
11・8 J2 2●5
04 5・9 J2 0●1
8・15 J2 1●3
06 11・18 J1 1●2
11 7・9 J1 2●3
16 3・27 ル杯 1○0
9・10 J1 1●3
21 4・14 J1 1●3
22 5・14 J1 0●2
23 10・20 J1 2●4
24 12・8 J1 1●3
※ル杯はYBCルヴァン・カップ