今年2月のホーム川崎戦で試合前、握手を交わす福岡・金明輝監督（右）と川崎・長谷部監督

　◆明治安田J1リーグ第25節　川崎―福岡（9日、Uvanceとどろきスタジアム　by　Fujitsu）

　リーグ戦は直近6試合で2勝4分けと6戦負けなしのJ1アビスパ福岡は、昨季までチームを率いた長谷部茂利監督の川崎とアウェーで対戦する。6日は天皇杯の鹿島戦（メルカリスタジアム）に臨み延長戦の末に2―3で競り負け。中2日で挑む敵地戦は過去2勝で、J2を含むリーグ戦では2000年に挙げたのが唯一の白星（13敗）。一丸で4試合ぶりの白星と、アウェーでの25年ぶりの勝利を狙う。

【福岡の川崎戦スタメン】
GK　小畑　裕馬
DF　奈良　竜樹
　　　上島　拓巳
　　　安藤　智哉
MF　重見　柾斗
　　　岩崎　悠人
　　　藤本　一輝
　　　松岡　大起
FW　紺野　和也
　　　名古　新太郎
　　　碓井　聖生

【アビスパ福岡のアウェー川崎戦】
　年　　月・日　　スコア
2000　　6・24　J1　1○0
　02　　8・1　J2　1●2
　　　　10・23　J2　3●4
　03　　5・24　J2　1●2
　　　　11・8　J2　2●5
　04　　5・9　J2　0●1
　　　　8・15　J2　1●3
　06　　11・18　J1　1●2
　11　　7・9　J1　2●3
　16　　3・27　ル杯　1○0
　　　　9・10　J1　1●3
　21　　4・14　J1　1●3
　22　　5・14　J1　0●2
　23　　10・20　J1　2●4
　24　　12・8　J1　1●3
※ル杯はYBCルヴァン・カップ