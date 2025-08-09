【ヒルトン東京】魔法学校が舞台♡秋限定スイーツビュッフェ開催中

今年の秋は“魔法使いの学校”で、甘くて幻想的なスイーツ体験を♡ヒルトン東京1階「マーブルラウンジ」では、2025年9月9日から11月13日まで、秋限定のスイーツビュッフェを開催します。テーマは『魔女と魔法使いの学校』。魔法の本に囲まれた図書館や錬金術の実験室をイメージした装飾と、スイーツの魔法がたっぷり詰まったビュッフェは、非日常へと誘ってくれます♪

魔法のスイーツが勢ぞろい♡

ウィザードのマロン集会

オナーズウィッチの証

シトラスで封印された密書

学生寮のマジカルおやつ

飛行試験前の息抜きスイーツ

アルケミストのエターナルジュレ

華麗なるトリック

魔法学校の入学式の定番パフェ

「ウィザードのマロン集会」や「オナーズウィッチの証」など、名前からも魔法感たっぷりな15種類のマジカルスイーツが登場。

甘く香るマロンリキュールやシトラス、ザクロなど秋の味覚が織りなすハーモニーはまさに“魔法のごちそう”。

どのスイーツも、世界観を壊さない繊細な盛り付けで、フォトジェニックなのも嬉しいポイントです♡

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

ライブスイーツ＆チョコレート工房

紫魔術のモンブラン

スモーキーローズの謎

目の前で仕上げてくれる「紫魔術のモンブラン」や、スモーク演出付きの「スモーキーローズの謎」はライブ感たっぷりでワクワクが止まらない♡

魔女のショコラ工房

“魔女のショコラ工房”では、15種類のカスタムチョコやホットショコラ、チョコレートファウンテンも堪能できます。

バタフライピーやルビーグレープフルーツを使った美しいグラススイーツも見逃せません。

秋の味覚と紅茶でゆったりランチにも

『魔女と魔法使いの学校』 秋のスイーツビュッフェ

平日 価格：5,700円(税込)/土日祝日 価格：6,200円(税込)※サービス料込

スイーツだけでなく、「パンプキンテリーヌ」「チキンウィング」などのお食事メニューも充実。ドイツの高級紅茶ブランド・ロンネフェルト社のティーセレクション19種類が揃うドリンクも魅力のひとつ。

洋梨やチョコチャイなど、秋の香りが広がるフレーバーで、魔法のようにときめく午後のひとときをお過ごしください。

会場： マーブルラウンジ（ヒルトン東京1階）

期間： 9月9日（火）～11月13日（木）

時間： 14:30～17:00

魔法の時間はヒルトン東京で♡



ヒルトン東京「マーブルラウンジ」で開催される秋限定ビュッフェ『魔女と魔法使いの学校』は、スイーツも空間もすべてが魔法の世界となっています。

見た目も味もこだわり抜いたデザートやライブ感ある演出は、この季節だけの特別体験です♡心躍る魔法の世界で、大人のためのファンタジーな午後をぜひ楽しんでみてくださいね。