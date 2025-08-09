º£Ç¯1·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÅÅ·âº§¡Ä¼íÌîÉñ»Òà°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤¬ÏÃÂê¡Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö±ó¶á´¶¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÏÈ¿Â§¡×¡ÖµÓ¡¢¤Ê¤¬¤Ã¡×¤ÎÀ¼
185¥»¥ó¥Á¤Î¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È
¡¡º£Ç¯1·î¤ËWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº MEMORIAL ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡À¸¸»»ûÎ¶·û¥×¥í¡¢»°±ºÅí¹á¥×¥í¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ß·¶Á²Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÅÄ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤é¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÈ¾Âµ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢185¥»¥ó¥Á¤Î¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥Á¤·¡×¡ÖµÓ¡¢¤Ê¤¬¤Ã¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÏÈ¿Â§¡×¡ÖÈ±·Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¹¡Á¤¤ÈþµÓ¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ó¶á´¶¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£