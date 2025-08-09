初心者がネットで買うのは危険!? キャンプ用品を買うときに注意したいこと
初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）
「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！
「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。
長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！
■買う前に注意したいこと
■テント
■選ぶポイント
自立or非自立
テントは大きく分けるとポールだけで自立する「自立型」と地面にラフペグとのテンションで自立する「非自立型」がある
▲設営したあと移動ができるので初めてのテントにオススメ。前室が広いとリビングスペースになる
▲地面にペグを打ってから設営するテント。軽量・コンパクト
設営のしやすさ
テントの背が高ければ高いほど設営が大変になる。重さも同様のことが言える。ポール本数は少ないほうが楽
重量
徒歩キャンプなら2kg以下を選ぶのがよし
素材
前室の広さ
テントは基本寝室になる。前室は家でいうリビングスペース、2ルームテントなどは前室が広い構造
コスト
格安なもので3000円〜販売されているが、風や雨にとことん弱い。最低でも1万円以上のものを買おう
耐水圧
1500mm以上あればOK
厚み
D（デニール）表記。標準フライで70〜80D。インナーで150〜250D。15Dなど超軽量のものもある
■さらに細かくテントの種類
ドーム型（自立型）
王道のドーム型テント。シンプルなポールのフレーム。ファミリーなどにオススメ。お値段も懐に優しい
蚊帳もついているリビングなので一年中使える！ しかしポール本数も増え、重くなる
ワンポール、2ポール（非自立）
非自立式。ポール本数が少ないので比較的コンパクトになる
Aフレーム（半自立）
ちょっとレトロ感のある形のテント。設営しやすい
ロッジ（自立）
小屋のような形。垂直にポールが立つ。重くて大きいが居住性が高い
トンネル・かまぼこ（半自立）
開放感があるトンネルのような形。インナーが取り外しできるようになっていることが多い
ワンタッチ
開くだけでテントが設営できる
エアフレーム
ポール部分に空気を入れて設営するため空気入れが必要。テント設営が苦手な人にはいいかも!?
著＝こいしゆうか／『ゆるっと始める キャンプ読本』