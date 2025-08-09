テントを選ぶポイント


初めての体験にドハマリ！ 気づけば毎日キャンプのことを考えていました／ゆるっと始める キャンプ読本（1）

「キャンプ未経験者」のお悩み、キャンプコーディネーターが解決します！

「道具は何を揃えればいい？」「どうやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごはんが知りたい」「着ていく服や現地での過ごし方は？」などなど、多くの悩みに答えてくれるのが、漫画家でキャンプコーディネーターのこいしゆうかさん。

長いキャンプ歴を持つ彼女がキャンプの虜になった時のエピソードや、道具の選び方・場所の選び方など、初めてキャンプ場へ行くまでの準備について教えてくれます。ぜひ参考にして、楽しいキャンプライフを始めてみてくださいね！

※本記事はこいしゆうか著の書籍『ゆるっと始める キャンプ読本』から一部抜粋・編集しました。

■買う前に注意したいこと

■テント

■選ぶポイント

自立or非自立

テントは大きく分けるとポールだけで自立する「自立型」と地面にラフペグとのテンションで自立する「非自立型」がある

▲設営したあと移動ができるので初めてのテントにオススメ。前室が広いとリビングスペースになる

▲地面にペグを打ってから設営するテント。軽量・コンパクト

設営のしやすさ

テントの背が高ければ高いほど設営が大変になる。重さも同様のことが言える。ポール本数は少ないほうが楽

重量

徒歩キャンプなら2kg以下を選ぶのがよし

素材

前室の広さ

テントは基本寝室になる。前室は家でいうリビングスペース、2ルームテントなどは前室が広い構造

コスト

格安なもので3000円〜販売されているが、風や雨にとことん弱い。最低でも1万円以上のものを買おう

耐水圧

1500mm以上あればOK

厚み

D（デニール）表記。標準フライで70〜80D。インナーで150〜250D。15Dなど超軽量のものもある

テントはずばりお好みで


■さらに細かくテントの種類

ドーム型（自立型）

ドーム型


王道のドーム型テント。シンプルなポールのフレーム。ファミリーなどにオススメ。お値段も懐に優しい

リビングと寝室がセットになったテント


蚊帳もついているリビングなので一年中使える！ しかしポール本数も増え、重くなる

ワンポール、2ポール（非自立）

ワンポール、2ポール


非自立式。ポール本数が少ないので比較的コンパクトになる

Aフレーム（半自立）

Aフレーム


ちょっとレトロ感のある形のテント。設営しやすい

ロッジ（自立）

ロッジ


小屋のような形。垂直にポールが立つ。重くて大きいが居住性が高い

トンネル・かまぼこ（半自立）

トンネル・かまぼこ


開放感があるトンネルのような形。インナーが取り外しできるようになっていることが多い

ワンタッチ

ワンタッチ


開くだけでテントが設営できる

エアフレーム

エアフレーム


ポール部分に空気を入れて設営するため空気入れが必要。テント設営が苦手な人にはいいかも!?

著＝こいしゆうか／『ゆるっと始める キャンプ読本』