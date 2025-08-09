浜松市は、短時間で効率的に市内の見所を巡ってもらおうと、特設サイト「タイパ女子旅ｉｎ浜松」を開設した。

市出身で、人気アイドルグループ「欅坂４６」の元メンバーの織田奈那さんが、１日でグルメや名所を満喫できるお薦めスケジュールを紹介している。

人気インフルエンサーを活用した魅力発信事業の一環。東京と大阪の中央という立地を生かし、時間対効果を意味する「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視する女性らに浜松旅をＰＲする。

サイトでは午前９時半にＪＲ浜松駅に到着した織田さんが浜松城を散策してから、お茶体験を楽しみながらランチ。午後は「かんざんじロープウェイ」から浜名湖の絶景を眺め、地元で愛されるフルーツパーラーでスイーツに舌鼓を打つ。夕日が沈む中田島砂丘で写真を撮影し、夜は浜松餃子（ギョーザ）をつまみながら、静岡三ヶ日みかんサワーを堪能して締めくくる。

市は、織田さんの特設サイト以外にも、人気インフルエンサーに動画配信をしてもらう取り組みもしている。７月には、若い女性に大人気のＫｉｅさんがはままつフラワーパークや浜名湖で撮影した動画を、一人旅・女子旅動画が人気のトンちゃんさんが伝統の型染め「浜松注染染め」体験の動画を配信した。今後もグルメや建築、アートをテーマにした動画を配信していく予定という。

浜松市の中野祐介市長は「浜松は東京や大阪からのアクセスが非常に良く、多様な魅力がコンパクトにまとまっている。タイパ女子旅にはうってつけの地域です」とＰＲしている。