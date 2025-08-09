Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡¢»Ù±ç¼Ô¤ËÌµºáÊó¹ð¡¡Ê¡°æ»ö·ï¡¢¸¡¾Ú¤·À¿°Õ¤¢¤ë¼Õºá¤ò
¡¡1986Ç¯¤ÎÊ¡°æÃæ3»¦³²»ö·ï¤ÇÉþÌò¤·¡¢ºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬9Æü¡¢Âçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢50¿Í°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤òÁ°¤Ë¡ÖÁÜººÅö¶É¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤µ¤ó¤ÏÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÅÐÃÅ¡£¡ÖÌµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤ËÂ¤«¤±40Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¤³¤Î»ö·ï¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÑÍºáÈï³²¼Ô¤â»²²Ã¡£¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤¬»àË´¤·¡¢»¦¿Íºá¤ÇÉþÌò¸å¤ËºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µ´Ç¸î½õ¼êÀ¾»³Èþ¹á¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï7Æü¤ËÆ±¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤«¤é¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°Àî¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£