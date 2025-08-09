◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、京セラドーム)

優勝マジック31が点灯している阪神のスタメンが発表されました。

前日ベンチスタートだった森下翔太選手が3番ライトでスタメン復帰。ヤクルト戦では打率.358、3本塁打、8打点の好成績を残しています。

そして4番は佐藤輝明選手。前日の試合では両リーグ最速の第30号を放っており、74打点も両リーグ最多の成績となっています。

先発はデュプランティエ投手。ここまで14試合に先発して、規定投球回未到達ながら防御率1.37、6勝3敗、109奪三振の好成績。ヤクルト戦は今季3試合に登板して防御率0.90、3勝0敗と好相性です。

▽両チームのスタメン

【ヤクルト】

1(右)太田賢吾

2(遊)長岡秀樹

3(左)内山壮真

4(三)村上宗隆

5(一)オスナ

6(二)山田哲人

7(捕)中村悠平

8(中)岩田幸宏

9(投)吉村貢司郎

【阪神】1(中)近本光司2(二)中野拓夢3(右)森下翔太4(三)佐藤輝明5(一)大山悠輔6(遊)小幡竜平7(捕)坂本誠志郎8(左)郄寺望夢9(投)デュプランティエ