【阪神】森下が3番でスタメン復帰 佐藤は2試合連発なるか 先発はヤクルト戦3勝無敗のデュプランティエ
◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、京セラドーム)
優勝マジック31が点灯している阪神のスタメンが発表されました。
前日ベンチスタートだった森下翔太選手が3番ライトでスタメン復帰。ヤクルト戦では打率.358、3本塁打、8打点の好成績を残しています。
そして4番は佐藤輝明選手。前日の試合では両リーグ最速の第30号を放っており、74打点も両リーグ最多の成績となっています。
先発はデュプランティエ投手。ここまで14試合に先発して、規定投球回未到達ながら防御率1.37、6勝3敗、109奪三振の好成績。ヤクルト戦は今季3試合に登板して防御率0.90、3勝0敗と好相性です。
▽両チームのスタメン
【ヤクルト】
1(右)太田賢吾
2(遊)長岡秀樹
3(左)内山壮真
4(三)村上宗隆
5(一)オスナ
6(二)山田哲人
7(捕)中村悠平
8(中)岩田幸宏
9(投)吉村貢司郎
1(中)近本光司
2(二)中野拓夢
3(右)森下翔太
4(三)佐藤輝明
5(一)大山悠輔
6(遊)小幡竜平
7(捕)坂本誠志郎
8(左)郄寺望夢
9(投)デュプランティエ